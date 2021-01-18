電暖器大缺貨「比演唱會票還難搶」　三波寒流接力凍壞南部人

▲您家有電暖器嗎？（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

電暖器大缺貨！今年入冬至今已有三波寒流，冷連南部人直呼受不了，想去電器行買電暖器都買不到。業者苦笑說，這比演唱會門票還難搶。中央氣象局提醒，今天（18日）晚間到周二清晨又會有一波較低溫，下探8度。

《東森新聞》記者17日實際跑了高雄好幾間店，電器行幾乎都沒貨，想要訂還得等上一個多月。業者說，葉片式電暖器很早就沒了，訂貨也要等到30幾天以後。

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而到另外一間電器行，只剩下陶瓷、鹵素燈款式，根本沒有他款式可選。老闆苦笑表示，現在電暖器比演唱會門票還難搶。一名受訪者指出，連中部娘家的人也都買不到電暖器。

▼南部電暖器大缺貨。（圖／東森新聞）

▼一名受訪者說，連中部娘家的人也都買不到電暖器。（圖／東森新聞）

電器行副總蔡旺霖指出，上次進量大概800台左右，幾乎都是客訂，3分之2以上都宅配出去，那其他的隔天幾乎完全出清。高雄前兩年都是暖冬，根本就沒有人要買電暖器。蔡說，去年沒賣完的都囤積在倉庫，甚至借原廠的倉庫囤放，其實今年一開始就把這些貨源消化掉了。

根據氣象局資料，入冬第一波寒流在去年12月31日凌晨達標，之後第二波寒流和第三波寒流也都達標，短短12天就有三波寒流。氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今強烈冷氣團影響，高雄以北、宜蘭清晨低溫8至12度，其中苗栗有到8度，北台灣一整天偏涼，中南部因陽光較明顯，氣溫稍回升；水氣明顯減少，西半部大部分地區多雲到晴，東半部和北部山區有少部分降雨。

劉沛滕提醒，今晚到周二晨仍會出現較低溫，因天氣晴朗有輻射冷卻作用，預估大部分地區8至12度，其中中部以北8、9度，跟今晨差不了太多：周二白天起強烈冷氣團減弱，未來幾天逐步回溫，天氣相當穩定。