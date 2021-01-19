寒流襲台用電量大增火災頻傳　高市消防局曝「居家防火五大策略」

▲高雄市消防局宣導天冷防災5策略 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

鑒於今年冬季較往年寒冷，居家用火用電量大增，現在又靠近農曆春節，高雄市消防局長李清秀特別在19日市政會議結後，以「居家防火五大策略」，叮嚀市民注意居家防火安全。

策略一，沒火災：統計高雄市109年建築物前三大火災原因為「爐火烹調」、「電氣因素」及「遺留火種」，故家中成員用火、用電習慣都要特別留意，電器應選擇有「商品安全標章」之產品；另家人如有抽菸習慣，切勿在床上抽菸。

策略二，燒不大：家中避免堆積大量物品、隔間裝潢使用耐燃材料，避免火勢擴大延燒。

策略三，跑得快：平時要預想家裡2個不同方向的逃生避難出口，每個樓層、每間房間、樓梯間都應裝設住宅用火災警報器，確保及時預警火災及早應變逃生。

▲高雄鳳山日前發生大火奪走4條人命的悲劇。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

策略四，可以躲：平時辨識家中可以躲的空間（有陽台、有對外窗、實心木門的居室）及不適合躲的空間（有氣窗、玻璃板、塑膠門的居室）；遇火災時，如無法於第一時間逃離建築物，應立即關門待救，並撥打119告知所受困位置，以加速救災。

策略五，救得快：請民眾勿於火災現場圍觀，狹小巷弄不佔用，狹小巷弄請勿擺放雜物、花盆，汽機車不亂停放，以免影響救災救護車輛通行。

李清秀也表示，火災預防是消防重點工作，消防局長年來積極結合宣導義消，廣泛到各社區、機關及學校進行防火宣導，未來也將從點線面的策略出發，透過臉書、圖卡、拍攝影片及網紅合作的方式，來擴大宣導觸及的範圍，確保市民生命財產安全。