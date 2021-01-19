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今晨5.8℃！全台連下3天水氣最多時間曝　1圖看「雨很大」熱區

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（19日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋鄉的5.8度。氣象局預報員黃恩鴻表示，周四除東半部降雨外，西半部也有局部短暫雨，周五全台有明顯降雨，周六下半天慢慢轉乾。氣象專家吳德榮也說，周五鋒面在台灣附近醞釀，天氣不穩定，局部地區有較大降雨的機率。天氣風險公司製作未來4天降雨預報圖提醒，周五、周六鋒面南下加上南方水氣北上，全台都有下雨的機會。

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲今到周五降雨預報圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

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►今晨至上午低溫特報區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】
新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼14縣市低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨輻射冷卻影響，新竹以南、高雄局部地區低溫8到10度，其中苗栗、新竹一帶出現6度，其他地區12至14度；太陽出來後升溫，加上冷空氣強度減弱，桃園以北、宜花東高溫17至20度，新竹以南21至23度，變比較舒適；天氣部分，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。

黃恩鴻說，今到周四是慢慢回溫的過程，一天回升1、2度，僅偏東半部有雨；周四南方雲系有些水氣上來，除東半部降雨外，西半部也有局部短暫雨，但水氣較零星、偏中高層。

黃恩鴻提醒，周五的雨勢相較周四會滿明顯，全台有雨，而東半部有局部較大雨勢發生機率；周六下半天水氣慢慢減緩轉乾，加上東北季風增強，溫度會下降。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻表示，目前菲律賓東方有一個水氣比較多的小小波動，沒特別發展，對台灣的影響是周五會有明顯降雨；而預估它周六結構變強生成低壓系統，但因是逐漸遠離過台灣過程，所以周六天氣慢慢轉好。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今冷空氣減弱、氣溫回升，西半部晴朗穩定，東半部多雲、偶有零星飄雨的機率；周三大幅回暖（北部高溫26度，中南部28、29度），西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率；周四氣溫續升（北部高溫約28度，中南部29、30度），水氣略增，東半部及部分山區有局部雨的機率。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周五20時500百帕高空圖（左圖）顯示，台灣西方的槽線提供PVA（正渦度平流），台灣附近有舉升運動，有利鋒面在台灣附近醞釀；周五20時地面模擬圖（右圖）顯示，台灣附近有明顯降雨。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮分析，周五鋒面在台灣附近醞釀，天氣不穩定，局部地區有較大降雨的機率，其中有小範圍對流雲發展，故其時、空分布不確定性高，需持續觀察模式的調整；周六上半天鋒面迅速掠過，為陣雨後多雲的天氣，氣溫下降；周日、下周一乾冷空氣影響，各地為晴朗穩定、日夜溫差大，目前模擬冷空氣的強度比前幾波都弱，不過，加上輻射冷卻效應，周日、下周一清晨仍有觸及大陸冷氣團（台北氣象站≦14度）定義的機率，但為模式末期的模擬，應持續觀察。

天氣風險18日則製作今到周五的降雨預報圖，在臉書表示，接下來幾天氣溫會慢慢回升，但水氣也會逐漸變多，尤其是迎風面的東半部的雨勢會很大；到了周五至周六則是鋒面南下加上南方水氣北上，全台灣都有下雨的機會。

▼周五水氣最多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

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