輻射冷卻今晚14縣市再凍10°C↓　周四變天「全台有雨」時間曝

記者賴文萱／台北報導

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象局持續發布低溫特報，今（18日）晚至明晨新北至高雄及金門地區天氣寒冷，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。明白天起冷氣團減弱逐漸回溫，下波變天時間落在周四，南方雲系北移周五全台各地都容易下雨，東半部有局部較大雨勢。

▲下波變天時間落在周四，南方雲系北移周五全台各地都容易下雨，東半部有局部較大雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

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今（18日）晚至明（19日）上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲氣象局發布14縣市低溫特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳表示，今晚明晨還是受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，特別是新北到高雄有10度以下低溫發生機率，其他地區低溫約12-14度。

明白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，桃園以北及宜花東高溫約17-20度，新竹以南高溫21-23度，僅東半部有少量降雨，其他地區多雲到晴。周三白天會更溫暖，不過，東半部降雨稍增多，屬於局部短暫雨天氣。

▲一周溫度趨勢圖及雨區。（圖／中央氣象局）

下波變天時間點落在周四，受到南方雲系北移影響，周四東半部有雨，西半部雲量稍多，也有局部短暫雨，其中周五影響最明顯，各地都容易下雨，東半部下雨時間長，更有局部較大雨勢發生機率。

周六水氣慢慢減少，西半部降雨趨緩轉為多雲為主，東半部降雨也會明顯減少。但同時東北季風也會增強，北台灣再度轉涼。

周日、下周一受到東北季風影響，東半部、北部山區有局部短暫雨，北部高溫降至17-18度，低溫約13-15度。

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