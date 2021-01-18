今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

19縣市低溫特報！中央氣象局觀測，今天（18日）清晨全台最低溫出現在南投縣中寮的6.3度。氣象局預報員劉沛滕提醒，今晚到周二清晨又會有一波較低溫；周四至周六南方雲系影響，全台都有些降雨。氣象專家吳德榮則說，周五、周六鋒面在台灣附近醞釀並掠過，天氣不穩定，局部地區有較大降雨的機率。

►今晨至上午低溫特報區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼19縣市低溫特報。（圖／氣象局）



劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今強烈冷氣團影響，高雄以北、宜蘭清晨低溫8至12度，其中苗栗有到8度，北台灣一整天偏涼，中南部因陽光較明顯，氣溫稍回升；水氣明顯減少，西半部大部分地區多雲到晴，東半部和北部山區有少部分降雨。

劉沛滕提醒，今晚到周二晨仍會出現較低溫，因天氣晴朗有輻射冷卻作用，預估大部分地區8至12度，其中中部以北8、9度，跟今晨差不了太多：周二白天起強烈冷氣團減弱，未來幾天逐步回溫，天氣相當穩定。

▲▼今水氣明顯減少。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周四至周六受到南方雲系影響，全台都有些降雨情形，周四水氣慢慢增加，周五水氣最多，周六仍有殘存水氣、慢慢減少，這段期間東半部降雨較明顯，南台灣稍多，中部、北部則是局部降雨；但因吹偏東風、東南風較溫暖，氣溫沒明顯下降；周日下波東北季風影響，冷空氣沒特別強，和這波強烈冷氣團、前幾波寒流相比，相對溫暖許多。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今仍受強烈大陸冷氣團影響，白天起漸轉乾，大台北多雲時陰，桃園以南多雲時晴，大台北東側近山區及東半部偶有局部短暫雨，白天起冷空氣略減弱。

吳德榮指出，周二氣溫略升；周三大幅回暖，高溫25度以上，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；周四氣溫續升，高溫約28度左右，水氣增多，山區及東半部有局部雨的機率；周五、周六鋒面在台灣附近醞釀並掠過，天氣不穩定，局部地區有較大降雨的機率，其中有對流雲發展，故其時、空分布可預報度較低，需持續觀察模式調整。

吳德榮說，周日乾冷空氣南下，各地轉晴時多雲，氣溫下降；目前模擬的強度比前幾波都弱，約僅為大陸冷氣團等級，但為模式末期的模擬，應持續觀察。

▼周四起全台有雨3天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）