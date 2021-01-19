單日確診再破百！林鄭月娥預告防疫新規　加大強制檢測

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對疫情不減反增、18日通報新增確診病例再破百，林鄭月娥19日出席行政會議前預告，港府將祭出延長社交距離措施，加大強制檢測力度等新規，針對有確診者的大廈劃定居民須強制檢測的核心區，非核心區但遭病毒汙染的大廈，亦須強檢。

據香港衛生防護中心18日通報，截至當日0時，香港新增107例新冠肺炎確診病例，包括本地感染病例102例，輸入性病例5例。本地102例中，有42例源頭不明。

▲香港疫情不減反增，港府將強化強制檢測力度。（圖／路透社）

由於香港近期確診個案，集中在佐敦道和油麻地一帶的社區，四分一為南亞裔人士，其中以尼泊爾籍為最多，部分屬印度。按照香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說法，柴灣峰華邨曉峰樓等7個單位的大樓，已列入強制檢測名單。

林鄭月娥19日表示，目前全港各區都有病毒傳播鏈，政府將在各方面加強抗疫，包括「更加進取地推展強制新冠病毒檢測」，油麻地、佐敦指定區域將再劃出所有大廈居民須強檢的核心區；非核心區的大廈若污水病毒監察呈陽性，即使暫無確診病例居民亦須強檢。

她透露，香港將延長社交距離措施，加大強制檢測力度，並在某些街區推出新的防疫限制措施，以對抗香港依然嚴峻的疫情形勢。

除此之外，針對外界關注的公務院效忠基本法議題，林鄭月娥說，公務員入職時應該有支持特區政府、香港基本法和落實「一國兩制」的理念，要求公務員宣誓或簽署聲明理所當然，並非額外要求，也可展示公務員明白公眾對他有一個期望。

面對疫情反赴，港府於去年11月15日起，執行特定人士須強制做新冠病毒核酸檢測的新規。港府刊憲規定，於有疫情暴發的指明處所生活、工作的人士、某特定職業的人士，或已接近完成14天強制檢疫的抵港人士，需要強制接受檢測；另在不超過14天期限內，若註冊醫生按臨床判斷懷疑某人染疫，可發出書面指示，要求該人接受檢測。若未遵從指示，可被罰款2000港元，不接受強制檢測，罰款2.5萬港元及監禁6個月。

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