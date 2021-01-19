鎮國聖物狂湧部桃　粉專：一起撐醫護！醫曝18年前「與SARS差異」

▲愛心食物持續湧向部桃！（圖／翻攝部立桃園醫院粉專）



網搜小組／劉維榛報導

部立桃園醫院目前有5位醫護確診！名醫施景中感嘆，對比18年，某醫院要將3位染SARS的病患轉送C醫院，卻引發市長、市議員與當地7里長反彈，甚至不惜以肉身阻擋，要求病患原車北返，如今面對新冠肺炎這場戰役，全台民眾超熱血，送上炸物、珍奶咖啡與補品，希望與醫護共體時艱！

本站曾報導《北部醫院「爽吃15天鎮國聖物」 老闆卻放鳥1天！網哭：新台幣教訓》，一名鹽酥雞老闆不畏寒冷天氣，決定至1月底，每天都會堅持赴醫院外「現炸鎮國聖物」，分成一二三中午、四五六晚上，貼心奉上銷魂雞排，要給醫護們暖暖胃。

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實際查看「部立桃園醫院」臉書粉專，院方也暖心照片，感謝來自四面八方民眾、企業送上早餐、便當、飲料、咖啡、健康食品，以及手寫卡片等，一舉一動都讓醫護暖上心頭，「抗疫，就像通過一條黑暗的隧道，還好，我們都看得到前面的光亮，因為有大家」、「就像在沙漠中看到一片綠洲，充滿希望」。

▲院方感激不已！（圖／翻攝部立桃園醫院粉專）



對比2003年的SARS風暴，施景中也在臉書憶起當年畫面，感慨市長、議長、市議員以及該院週遭七個里的里長，為了阻止病患轉院，脫序率眾以車輛、肉身阻擋在C醫院急診室前的通道上，要求原車北返。

轉眼2021年這場新冠肺炎戰役，施景中感動直呼，看到各式點心、飲料瘋狂湧入，集中檢疫所，因準備不及碰上大寒流，鄰近的大醫院，馬上張羅一包難求的暖暖包兩大箱，送到醫院給同袍，「這樣的民氣、互相扶助的同袍之情，台灣怎麼會不好？」

事實上，首例確診的女台商就是在部立桃園醫院接受治療，即將屆滿1年，她在1月21日下飛機就直接被送往醫院，經過16天隔離治療，成功戰勝病毒，治癒出院，而幕後的「無名英雄」就是部桃的醫護人員們。