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罷王成功韓國瑜桃園選市長？鄭文燦避談　邱奕勝支持者發聲

▲2022韓國瑜別來，罷王成功桃園人表態。

▲罷王成功，鄭文燦避談韓國瑜桃園選市長？（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

罷王成功後，由於王浩宇曾在罷免案展開時表示，一旦他被罷掉，韓國瑜會來桃園參選市長？桃園市長鄭文燦18日針對媒體詢問王昔日說有何看法？以「目前積極做好防疫、市政工作，這是 2年後的事情」避談。藍營目前被認為參選2022桃園市長呼聲最高的議長邱奕勝，其支持者則在臉書發文「唯一支持邱競選桃園市長」力挺。

▲2022韓國瑜別來，罷王成功桃園人表態。

▲議長邱奕勝強力反萊豬。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦針對媒體詢問，王浩宇被罷免後，傳出韓國瑜有可能參選桃園市長看法時表示：基本上，下一屆的市長選舉還有2年，積極地做好防疫、市政工作，尤其，目前因有醫院醫護人員感染疫情，抗疫工作更要上緊發條。

▲2022韓國瑜別來，罷王成功桃園人表態。

▲桃園民眾臉書表態唯一支持「他」選市長。（圖／翻攝網路）

鄭說，市府運用了很大量的人力在進行社區的防疫工作，呼籲所有的市民，這段時間是屬於有社區足跡，是有風險的，這個風險期還沒過去，所以要請大家盡量減少到人潮聚集的地方，記得要戴口罩，要勤洗手，也要做酒精消毒，做好體溫的量測，我想這段時間是屬於高風險期，希望大家提高防疫的意識。

下屆桃園市長選舉，藍營現任議長邱奕勝、被地方看好實力人選之一，惟邱卻遲未表態？邱奕勝對於韓國瑜會來桃園選市長和各界關心他何時宣布參選表示，係因其擔任市黨部主委，角色非常尷尬，但一定會遵循黨的遊戲規則，未來不管是誰參選市長，都必須努力接地氣，通過黨意及民意的考驗，絕對不能黨內互打，一定要團結贏回桃園。

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