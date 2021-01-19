國民黨規劃7月改選黨主席　江啟臣拚8月「反萊豬」公投過關

▲朱立倫、江啟臣、韓國瑜、連勝文。（合成圖／記者李毓康、江啟臣服務處）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣任期在今年8月20日屆滿，黨內初步規劃明年7月改選主席，9月召開全代會，新任主席將擁有2022年縣市長選舉提名權。關於黨主席選舉的時程，黨務人士強調，尊重現有黨務機制，不會特別調整規定，避免因人設事，江啟臣不會特別去想連任的問題，現在只專心力拚8月的反萊豬公投案能過關。

江啟臣拚連任黨主席，目前除前主計長韋伯韜宣布參選國民黨主席外，前國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、智庫董事長連勝文，都被視為潛在人選。

國民黨初步規劃明年7月改選主席、8月衝刺2項公投案、9月召開全代會。關於時程的安排，黨務人士解釋，過往全代會都在8月底、9月初舉行，由於國民黨提出2項公投預計在8月28日舉行，為避免全代會與公投推動強碰，今年全代會時間將安排在公投之後，預計9月召開。

此外，有媒體報導，多名國民黨前任中常委在本月8日前往雲林，向韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴拈香致意，當面勸進韓國瑜參選黨主席，而該報導也描述，有「與會人士」透露，韓國瑜當場沒有正面回應，但聲稱會在農曆年後的適當時機表態。

對於韓國瑜參選的傳聞，一名親韓人士強調，藍營人士對韓國瑜仍有期待，但「所有非韓市長本人發言，皆不能代表韓市長意志與動態」；這名親韓人士也駁斥，韓國瑜本人絕對不可能在弔唁的場合表達參選黨主席的意願，所謂「農曆年後表態」，是不想在該場合談論黨主席議題。

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