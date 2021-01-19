交往1年遊澎湖！金牛男堅持「分食1串花枝丸」　她多買被狂譙：自私

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友為了慶祝交往1周年，日前和男友同遊澎湖3天2夜；沒想到，對方先是因暈船責怪她，後來動不動就生氣，而一連串吝嗇的舉止，更讓她難以忍受，最後沉澱3天決定放生。

女網友在「靠北星座」提到，跟金牛男友交往滿1年，在她的提議下，兩人選擇到澎湖旅遊，事前她著手規畫行程，並找男友討論，結果對方表示沒有意見，只要她開心就好，後來她把行程傳給對方，也都說可以。

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旅途中，男友不斷抱怨，出發去七美前，她特地拿暈船藥給對方，男生硬是拒絕，怎料後來不舒服狂吐，竟怪她為何要排這種行程。

她無奈表示，「一路上男友都不跟我講話，只要是要搭船的行程，他都不要去，叫他吃暈船藥也不肯，問說是不是藥物過敏，他說就單純不想吃。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

更無言的是，之後他們去吃小卷麵線，原po點了兩碗，立刻被對方責罵，說會吃不下其他東西，連小菜也不讓她點，「好...這都算了，連小東西也要分著吃？一串花枝丸，兩個人吃；一支仙人掌冰，兩個人吃。我就說又不是沒錢，為什麼要這麼省，就被罵花錢大手大腳，後來我不管他，自己又跑去買了一串花枝丸，他看到後狂罵我很自私。」

整趟旅程下來，女網友不知男友生氣了多少回，就連她要買伴手禮給爸媽，都被嫌亂買東西，「超級想打爆男友的頭，回到台北，沉澱了大概3天，我跟他提分手了，我真的沒辦法跟這種男的走一輩子！我他X就想自己一個人吃花枝丸，不要跟我搶好嗎？早知道當時應該再去點一支仙人掌冰。」

對此，網友們也紛紛回應，「澎湖花枝丸：不能分享、只會分手」、「我陪妳吃，一直吃」、「重點是澎湖花枝丸真的宇宙最好吃！男朋友再找就有了啦」、「當然要獨享花枝丸才過癮呀，歡迎妳再來澎湖玩」、「分的好不然會後悔一輩子」。