　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往1年遊澎湖！金牛男堅持「分食1串花枝丸」　她多買被狂譙：自私

▲▼國旅,國內旅遊,澎湖,澎湖旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友為了慶祝交往1周年，日前和男友同遊澎湖3天2夜；沒想到，對方先是因暈船責怪她，後來動不動就生氣，而一連串吝嗇的舉止，更讓她難以忍受，最後沉澱3天決定放生。

女網友在「靠北星座」提到，跟金牛男友交往滿1年，在她的提議下，兩人選擇到澎湖旅遊，事前她著手規畫行程，並找男友討論，結果對方表示沒有意見，只要她開心就好，後來她把行程傳給對方，也都說可以。

[廣告]請繼續往下閱讀...

旅途中，男友不斷抱怨，出發去七美前，她特地拿暈船藥給對方，男生硬是拒絕，怎料後來不舒服狂吐，竟怪她為何要排這種行程。

她無奈表示，「一路上男友都不跟我講話，只要是要搭船的行程，他都不要去，叫他吃暈船藥也不肯，問說是不是藥物過敏，他說就單純不想吃。」

▲澎湖,澎湖旅遊,pier3,大菓葉玄武岩,易家仙人掌冰,澎湖花火節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

更無言的是，之後他們去吃小卷麵線，原po點了兩碗，立刻被對方責罵，說會吃不下其他東西，連小菜也不讓她點，「好...這都算了，連小東西也要分著吃？一串花枝丸，兩個人吃；一支仙人掌冰，兩個人吃。我就說又不是沒錢，為什麼要這麼省，就被罵花錢大手大腳，後來我不管他，自己又跑去買了一串花枝丸，他看到後狂罵我很自私。」

整趟旅程下來，女網友不知男友生氣了多少回，就連她要買伴手禮給爸媽，都被嫌亂買東西，「超級想打爆男友的頭，回到台北，沉澱了大概3天，我跟他提分手了，我真的沒辦法跟這種男的走一輩子！我他X就想自己一個人吃花枝丸，不要跟我搶好嗎？早知道當時應該再去點一支仙人掌冰。」

對此，網友們也紛紛回應，「澎湖花枝丸：不能分享、只會分手」、「我陪妳吃，一直吃」、「重點是澎湖花枝丸真的宇宙最好吃！男朋友再找就有了啦」、「當然要獨享花枝丸才過癮呀，歡迎妳再來澎湖玩」、「分的好不然會後悔一輩子」。

ET快訊
壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…夫揭超綠真相：她不讓我碰
鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她同意了
院內爆發群聚感染　國防部下令：全體官兵避免前往桃園
愛妻癌逝！-196度C冷凍50年...尪「癡等復活」　現狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

火鍋店吃4片和牛「油花失蹤」　他震驚求救：和牛長這樣嗎？

再多防護也沒用！新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

永裕興18號漂流21天仍未見10船員　漁業署：計畫將永船拖回台灣

桃園醫院8天9確診！重症醫曝正確「脫口罩」方法：放桌面是大忌

雲林2021北港燈會啟燈晚會取消　燈區照常開展

快訊／台北101點燈「7句話」力挺醫護　民眾抬頭一看泛淚搶拍

部桃醫院長錄音檔曝光！　喊話醫護：「請再撐一下」

寒假到疫情升溫！教育部急發5聲明籲各校：應評估活動舉辦必要性

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

火鍋店吃4片和牛「油花失蹤」　他震驚求救：和牛長這樣嗎？

再多防護也沒用！新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

永裕興18號漂流21天仍未見10船員　漁業署：計畫將永船拖回台灣

桃園醫院8天9確診！重症醫曝正確「脫口罩」方法：放桌面是大忌

雲林2021北港燈會啟燈晚會取消　燈區照常開展

快訊／台北101點燈「7句話」力挺醫護　民眾抬頭一看泛淚搶拍

部桃醫院長錄音檔曝光！　喊話醫護：「請再撐一下」

寒假到疫情升溫！教育部急發5聲明籲各校：應評估活動舉辦必要性

女星I級長輩壓閨蜜「頭整個陷入」　粉暴動：衝著我來，我忍乳負重！

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

走漏投資風聲、沒善盡督導責任　元大投信遭罰60萬

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

好心幫小貓舔毛　肥橘下秒成「坐騎」定格傻眼：現在是怎樣

鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她認同了：是好事

今彩539頭獎開出！一注800萬獎落台南

「狗狗跛腳」飼主嚇壞花萬元檢查　獸醫一看笑了：在同情你啦

部桃群聚感染　國防部下令：全體官兵避免前往桃園

生活熱門新聞

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應

快訊／部桃群聚擴大　化學兵下午3時進駐消毒

7歲妹住漏風屋　床擠4人垃圾當牆

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

染疫護理師家人確診！曾去桃園南門市場、桃捷A7店摩斯漢堡

部桃9人確診陳時中：屬於強勢變異病毒株

案863傳給3人一圖看院內群聚關係圖

更多熱門

相關新聞

疫情帶動宅經濟 年菜、伴手禮過年人氣商品一次看 專家教聰明網購｜行動法庭 第105集

疫情帶動宅經濟 年菜、伴手禮過年人氣商品一次看 專家教聰明網購｜行動法庭 第105集

2020年在新冠病毒感染的恐懼下，大家不出門，減少去實體通路購物，轉向網路購物，網購通路大幅度成長，馬上農曆春節又要到了，很多人會在網路上採買年貨、年菜、禮品，看起來，這股線上購物潮已經是「回不去」的趨勢，而且成為我們日常生活的必須。 網購時，該如何選擇有信譽的網站賣家？網購要注意什麼事項？網購年貨 有沒有什麼眉角？如果發生糾紛 要如何處理？行動法庭邀請電商平台執行長楊俊元、律師蔡幸紋，以及消費者Nina，一起來討論。

金牛男旅遊超摳　女友炸：我他Ｘ就想一人吃花枝丸

金牛男旅遊超摳　女友炸：我他Ｘ就想一人吃花枝丸

伴手禮犒賞員工　送公益手工餅乾最夯

伴手禮犒賞員工　送公益手工餅乾最夯

義大院長大病暴瘦！宣布遺囑「財產全捐社會」

義大院長大病暴瘦！宣布遺囑「財產全捐社會」

澎湖買房「只看總價」！最貴屋成交上看3字頭　比高雄7成區域貴

澎湖買房「只看總價」！最貴屋成交上看3字頭　比高雄7成區域貴

關鍵字：

花枝丸澎湖金牛男分食吝嗇伴手禮

讀者迴響

熱門新聞

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

更多

最夯影音

更多
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面