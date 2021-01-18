金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

▲一位網友抱怨，跟金牛男去澎湖旅遊，才發現他有多摳門。（圖／記者彭懷玉攝）



記者林彥臣／綜合報導

節儉與摳門的區別，往往只在一線之間，就有網友發文抱怨，與金牛座前男友一起去澎湖旅遊，結果一路上發生了各種不愉快，尤其是摳門到連一串花枝丸都要2個人分著吃，更讓她理智炸裂怒譙，「我他Ｘ就想一個人吃花枝丸」。

原PO在匿名粉絲專頁「靠北星座」發文表示， 都說情侶適不適合交往，出去旅行一次就知道，與金牛男友交往一周年，規劃一趟澎湖三天兩夜的旅程，在事前的行程安排，男友都說沒意見，她開心就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲澎湖有許多需要搭船的行程，但是金牛男堅持不肯吃暈船藥，又抱怨有搭船的行程。（圖／記者彭懷玉攝）



但是到了當地，行程必須要搭船，原PO拿了暈船藥給金牛男吃，金牛男卻認為不需要，出發後他開始暈船想吐，卻還是不肯吃暈船藥，問他是否對藥物過敏，又說沒有單純不想吃，然後又抱怨原PO為什麼要安排搭船的行程，之後所有需要搭船的行程，都堅持不肯去。

後來原PO先是在當地的店家，點了2碗小卷麵線享用，金牛男生氣罵原PO「為什麼要點兩碗」，因為他覺得2人吃一碗才不會太飽，才能吃更多當地其他種類的當地美食，更讓她生氣的是，連其他的小東西都要分著吃，「一串花枝丸，兩個人吃，一支仙人掌冰，兩個人吃」。

原PO問金牛男，「我們又不是沒錢，為甚麼要這麼省？」之後金牛男就罵她花錢大手大腳的。但是因為原PO覺得花枝丸真的太好吃了，就買了一串花枝丸自己吃，金牛男看到之後，又生氣罵她很自私。

原PO無奈表示，一路上數不清金牛男到底生氣了幾次，最後一天要回家的時候，她要買伴手禮給爸媽，她又被罵亂買東西，但是原PO不管，還是買了很多伴手禮回去，金牛男只買了他自己要吃的魷魚絲。

▲回台北之後，原PO就跟金牛男分手了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



原PO回到台北沉澱了3天，認為無法跟這種男性走一輩子，就提了分手。

原PO最後理智炸裂怒譙，「我他Ｘ就想自己一個人吃花枝丸，不要跟我搶好嗎！真的很生氣，早知道當時要再去點一支仙人掌冰！下次去澎湖我一定要吃爆！」

網友對這則PO文留言表示，「烙賽的金牛座....真丟臉 省什麼毛」、「X！我花枝丸就他X想吃二、三串…二人吃一枝是什麼鬼」、「一串花枝丸分著吃是要吃X小」、「結論：一串花枝丸害情侶分手的故事」、「什麼都能搶，但花枝丸不行」。

►超可愛雙子星蝴蝶派450元→165元！