　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

▲澎湖,澎湖旅遊,pier3,大菓葉玄武岩,易家仙人掌冰,澎湖花火節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲一位網友抱怨，跟金牛男去澎湖旅遊，才發現他有多摳門。（圖／記者彭懷玉攝）

記者林彥臣／綜合報導

節儉與摳門的區別，往往只在一線之間，就有網友發文抱怨，與金牛座前男友一起去澎湖旅遊，結果一路上發生了各種不愉快，尤其是摳門到連一串花枝丸都要2個人分著吃，更讓她理智炸裂怒譙，「我他Ｘ就想一個人吃花枝丸」。

原PO在匿名粉絲專頁「靠北星座」發文表示， 都說情侶適不適合交往，出去旅行一次就知道，與金牛男友交往一周年，規劃一趟澎湖三天兩夜的旅程，在事前的行程安排，男友都說沒意見，她開心就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲澎湖,澎湖旅遊,pier3,大菓葉玄武岩,易家仙人掌冰,澎湖花火節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澎湖有許多需要搭船的行程，但是金牛男堅持不肯吃暈船藥，又抱怨有搭船的行程。（圖／記者彭懷玉攝）

但是到了當地，行程必須要搭船，原PO拿了暈船藥給金牛男吃，金牛男卻認為不需要，出發後他開始暈船想吐，卻還是不肯吃暈船藥，問他是否對藥物過敏，又說沒有單純不想吃，然後又抱怨原PO為什麼要安排搭船的行程，之後所有需要搭船的行程，都堅持不肯去。

後來原PO先是在當地的店家，點了2碗小卷麵線享用，金牛男生氣罵原PO「為什麼要點兩碗」，因為他覺得2人吃一碗才不會太飽，才能吃更多當地其他種類的當地美食，更讓她生氣的是，連其他的小東西都要分著吃，「一串花枝丸，兩個人吃，一支仙人掌冰，兩個人吃」。

原PO問金牛男，「我們又不是沒錢，為甚麼要這麼省？」之後金牛男就罵她花錢大手大腳的。但是因為原PO覺得花枝丸真的太好吃了，就買了一串花枝丸自己吃，金牛男看到之後，又生氣罵她很自私。

原PO無奈表示，一路上數不清金牛男到底生氣了幾次，最後一天要回家的時候，她要買伴手禮給爸媽，她又被罵亂買東西，但是原PO不管，還是買了很多伴手禮回去，金牛男只買了他自己要吃的魷魚絲。

女友穿太露,情侶吵架,生氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲回台北之後，原PO就跟金牛男分手了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO回到台北沉澱了3天，認為無法跟這種男性走一輩子，就提了分手。

原PO最後理智炸裂怒譙，「我他Ｘ就想自己一個人吃花枝丸，不要跟我搶好嗎！真的很生氣，早知道當時要再去點一支仙人掌冰！下次去澎湖我一定要吃爆！」

網友對這則PO文留言表示，「烙賽的金牛座....真丟臉 省什麼毛」、「X！我花枝丸就他X想吃二、三串…二人吃一枝是什麼鬼」、「一串花枝丸分著吃是要吃X小」、「結論：一串花枝丸害情侶分手的故事」、「什麼都能搶，但花枝丸不行」。

►超可愛雙子星蝴蝶派450元→165元！

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

塞車有解！新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

快訊／北部醫院再增1護理師染疫！

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

陳時中說溜嘴：是部立桃園醫院

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

台大醫院開第一槍　限縮加護病房探病次數

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

風向大轉？網還原「楊志良開除說」完整對話

五寶爸5天就辭職　洗車老闆回應

快訊／疫情有變化？陳時中下午2點親自主持記者會

被點名口罩含鉛　美德醫療回應了

更多熱門

相關新聞

男友偷裝監視器！一句「我看著妳」讓她毛爆

男友偷裝監視器！一句「我看著妳」讓她毛爆

超可怕！一名女網友日前發文表示，由於自己一個人住，男友有時候擔心的話就會到她家陪伴，不過大概半年前卻發現男友竟然在她家裝了監視器！詢問後男友則表示是為了要看原PO有沒有安全到家，兩人吵了一架後便拆除了監視器和好，但在近日原PO似乎又發現男友偷裝監視器，讓她嚇得毛骨悚然！

天蠍防小人！12星座「7日運勢」曝

天蠍防小人！12星座「7日運勢」曝

世紀難哄星座女Top 3

世紀難哄星座女Top 3

2021別再被騙！12星座女「爛桃花類型」曝光

2021別再被騙！12星座女「爛桃花類型」曝光

義大院長大病暴瘦！宣布遺囑「財產全捐社會」

義大院長大病暴瘦！宣布遺囑「財產全捐社會」

關鍵字：

金牛男金牛座澎湖花枝丸靠北星座

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面