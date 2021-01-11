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高雄義大院長行醫30年！大病暴瘦宣布遺囑「財產全捐社會」不留子

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

義大醫院院長、骨外科名醫杜元坤今（11日）出席澎湖惠民醫院重建募款記者會，會中再次重申遺囑，強調自己身故後，不論財產或是遺物，將全數捐出做公益、回饋社會，不會留給孩子。

▲▼義大院長、名醫杜元坤。（圖／翻攝杜元坤臉書）

▲高雄義大醫院院長杜元坤大病前體型較為豐腴。（圖／杜元坤臉書）

澎湖如今長照能量不足，承擔當地最大長照量的惠民醫院又急需經費重建，因此只好對外募款；今舉辦記者會，行醫30年、時常往返澎湖、高雄兩地的名醫杜元坤也出席，談及離島醫療資源貧瘠，杜元坤忍不住落淚，在記者會上，杜元坤也不忘重申遺囑，強調自己身故後遺產將全數捐出回饋社會。

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▲▼義大院長、名醫杜元坤。（圖／翻攝杜元坤臉書）

▲杜元坤行醫已有30年，感慨離島醫療資源匱乏，開啟了近10年每月澎湖、高雄往返的「候鳥醫師」生涯。（圖／杜元坤臉書）

杜元坤向《ETtoday新聞雲》表示，自己行醫多年，過去飲食沒有節制，下了手術台後就是大吃大喝，導致長期胃潰瘍、胃食道逆流，近期還出現食道發炎等病症，所幸經治療後病況已經好了許多，但相對的體重也瘦了不少，「這是我前後飲食習慣的差異，現在改變生活型態，把胃、食道照顧好，血糖控制也好了很多！」

杜元坤說，自己本來就已經決定要將遺產捐出給社會，「我的孩子栽培長大了，可以自己生活就好，其他這些東西，從社會上賺來的，就要用在社會；前陣子生病後，我也利用這個機會反省自己，覺得有些事情必須要先說出口，免得未來孩子會覺得，怎麼老爸生前都沒說！」

「人的生老病死很難說！」杜元坤表示，自己大病一場後，雖然逐漸重拾健康，但覺得人永遠不曉得下一刻會如何，所以遺囑必須要先說好，「趁著記者會的機會，有這麼多可以公證的人，我就把遺囑說出來，以後萬一我怎麼了，我身上所有的，不論財產或是什麼，都將全部捐給社會做慈善公益之用，這是我的本意沒錯！」

澎湖惠民醫院在當地服務將近70載，是澎湖重要的醫療支柱，過去杜元坤也時常在該院義診，但隨著時間過去，醫院建築設備日趨老舊，為提供社區醫療服務及支撐長照能量，惠民醫院急需5.5億元經費重建，但募款至今卻僅募得6000萬元，因此杜元坤與天主教高雄教區總主教劉振忠、呂若瑟神父今出席記者會，呼籲大家一起響應，並支持1月30日在大東文化藝術中心舉辦的「風沙中的愛-澎湖惠民醫院重建公益音樂會」。

▼杜元坤（右二）大病後暴瘦，強調自己遺產將全數捐給社會，做慈善公益之用。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼高雄義大醫院院長杜元坤。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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義大醫院院長大病暴瘦　宣布遺產不給孩子

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