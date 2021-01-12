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企業大宗採購伴手禮犒賞員工　送公益手工餅乾最夯

網購年節伴手禮（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

▲電商平台盤點2021年Top5熱銷伴手禮，「公益手工餅乾」為熱門首選。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年節將至，往年採買伴手禮的用途，大多是拜訪親朋好友，但受到疫情影響，今年許多企業宣布防疫停辦大型尾牙，轉以大宗採購伴手禮犒賞員工，帶動網購銷量激增，又以公益團體「手工餅乾」最受歡迎，採購時不忘愛心送暖，拿下熱銷伴手禮第1名，另外，滴雞精禮盒也是熱門品項，統計月銷量暴增16倍。

農曆春節前後是採買伴手禮的旺季，除了個人忙辦年貨，企業停辦尾牙，改送伴手禮犒賞員工，成為疫情下的一大趨勢，Yahoo奇摩電商觀察「伴手禮」銷量月漲3倍之外，進一步盤點旗下超級商城與購物中心2021年「Top5熱銷伴手禮」，發現許多消費者不忘做公益，「公益手工餅乾」成送禮首選，其次是「茶葉禮盒」，傳統年節必備甜點「鳳梨酥」與「牛軋糖」則為榜上常勝軍；疫情讓消費者保健意識高漲，可提升免疫力的「雞精」不僅搶進榜拿下Top5，Yahoo奇摩超級商城的滴雞精禮盒銷量更是月飆16倍，此外，像是葉黃素、膠原蛋白隨身包及燕窩禮盒也相當受歡迎。

網購年節伴手禮（圖／翻攝自東森購物網）

▲郭董愛吃的「桂圓福桂糕」，東森購物網推出春節限定早鳥優惠，2盒組1,580元。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物ETMall網羅超過百樣伴手禮，包括大人小孩都喜歡的「盛香珍」、「萬歲牌」、「泰山」等，無論品牌或商品禮盒皆比往年多，而郭台銘喜歡吃的「桂圓福桂糕」，站上推出早鳥優惠，原價1,760元，現在一組2盒賣1,580元。東森購物表示，近期年節禮盒銷售表現亮眼，以「紅豆食府圓滿伴手禮盒」為例，很適合送禮之外，東森價399元，入手價格漂亮，一周就狂賣上百組，較去年同期成長200%。此外，東森購物與萬歲牌去年首次合作開發「萬歲牌堅果補給隨行包」創下銷售佳績，今年再度攜手獨家開發「活力堅果飲」系列，包括「芝麻高鈣」、「杏仁順暢」於1/12開賣。

遠傳friDay購物「Happy牛Year年貨大街」活動開跑，專區以「澎湃年菜」、「伴手禮盒」、「金牛福袋」、「年節必備點心」及「開運好物」，方便民眾選購之外，內部數據也統計一月份至今熱銷伴手禮盒，人氣最旺前3大類別依序為：水果、保健品禮及甜點。業者表示，水果禮盒如象徵平安的蘋果、紅寶石的櫻桃，都是每年過節送禮的人氣款；保健品禮盒在疫情帶動下，整體銷量較去年同期明顯成長超過3成，預估越接近過年，需求將持續飆升；點心禮盒部分，除了蟬聯站上全年點心銷量冠軍的新竹福源爆餡花生醬脆卷，一口吃烏魚子也從年節佳餚搖身一變成為人氣點心。

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