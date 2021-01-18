日媒爆東京奧運「極機密」B計畫　延期到2024年！

▲東京奧運檯面下運作B計畫，也就是延期到2024年。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

東京奧運雖然受到新冠肺炎（ COVID-19）疫情衝擊，延期到今年夏天舉辦，日本方面也口徑一致表示，將會如期舉辦，但是日本媒體爆出，其實檯面下正在積極運作B計畫甚至士C計畫，也就是將奧運延期到2024年。

根據日本媒體《東京體育報》報導，由於新冠病毒疫情在今年沒有終結的希望，民調顯示有80%的人認為，奧運很難在今年如期舉辦，不過有一位奧運組委會幹部透露，確實存在B計畫甚至C計畫，但是首相菅義偉與組織委員會會長森喜朗，絕對不會這件事公開說破，以免造成大騷動。

該名幹部表示，這些計畫也與下兩屆的奧運籌備進度有關，同樣受到疫情影響，巴黎奧運至今還沒招募到任何贊助商，進度落後很多，也不是準備奧運的時機，再下一屆的洛杉磯現在疫情更嚴重。

▲下一屆的巴黎奧運，也受到疫情影響進度落後 。（圖／達志影像／美聯社）



巴黎奧運與東京奧運一樣，從去年開始被迫改變計畫，採取簡化與防疫措施，多個比賽場館的建設計劃暫停，不保證能夠如期趕上計畫，雖然巴黎上次舉辦奧運士1924年，是時隔百年舉辦的紀念大賽，但是如果能夠延期4年反而是個能夠順水推舟的好機會。

這名幹部說，國際奧會應該不會考慮停辦東京奧運，可能會由東奧組委會提案延期到2024年，雖然東奧延期將有重新遴選選手參賽資格、比賽場館維持費、已售出門票如何處理等問題，但考慮到疫情衝擊，這已是最佳方案。

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