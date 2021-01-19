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河北石家莊兩醫院疑似群聚感染　陸衛健委：相關人員問責

▲河北石家莊疫情嚴峻，社區實施封閉管理。（圖／CFP）

▲河北石家莊疫情嚴峻，社區實施封閉管理。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸河北石家莊疫情仍持續不止，昨（18）日又新增35名確診病患。疫情發生期間，石家莊市藁城醫院及新樂市中醫院均疑似產生群聚感染，共有14例醫護及陪診人員染疫。對此，大陸衛健委發出通報表示，當地落實醫療機構感染防控措施等方面工作不力，存在重大疫情傳播風險，造成疫情防控嚴重不利影響，已對相關人員問責。

▲石家莊市藁城民眾乘坐遊覽車前往指定地點隔離安置。（圖／CFP）

▲石家莊市藁城民眾乘坐遊覽車前往指定地點隔離安置。（圖／CFP）

通報指出，藁城醫院1日有陪護出現乾咳症狀，經核酸檢測結果呈陽性，截至14日止，共有8例與該院有關聯。調查組認為，雖暫不能確定此次事件屬於醫療機構感染，但在事件發生及處置過程中暴露諸多問題，包括住院患者及陪護人員未做到「應檢盡檢」，先入病區再做檢測的現象普遍，病區加床嚴重，嚴重違反防聚集規定及病區管理混亂等。

▲河北石家莊新樂市中醫院發生醫護及陪診人員院內感染事件。（圖／CFP）

▲河北石家莊新樂市中醫院發生醫護及陪診人員院內感染事件。（圖／CFP）

新樂中醫院至11日止，則是產生6例陽性確診病患。經調查，存在問題包括急診患者入院時，在無核酸檢測結果的情況下，被安置於普通病房，未按要求使用緩衝病房，以及陪護人員數量多、不固定，隨意進出病區，多次到院外活動等。

此外，當地衛生監管部門及防控指揮人員未能即時反應，加入整體疫情防控體系，對發生感染危害認知不高，指揮部門領導責任產生嚴重缺失。對此，河北省和石家莊市已對相關人員問責，並由衛健委將相關情況通報各地衛生單位參考，作為警示。
 

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