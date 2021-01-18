屏東金牌可可+草莓絕美組合　藝人汪建民攜漫時光力推

記者陳崑福／屏東報導

藝人汪建民、旅遊美食部落客吃心、蔡慧君（快樂的過每一天）、柯蘿依Chloe、南國、肉魯、凱開與策展人黃耀寬，及擁有11家店的漫時光早午餐創辦人徐皖台共9位網路意見領袖，今（18）日聯手力推「TC巧舖草莓季」，並推薦「世界金牌可可豆暨銀牌巧克力」得主TC巧舖推出的「粉紅戀歌：草莓少女心巧克力」，絕美組合，絕不能錯過。

▲屏東金牌可可超搭草莓，藝人汪建民攜漫時光推TC巧舖草莓季 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東金牌巧克力、可可。

這次以金牌可可豆搭配新鮮草莓，採用粉紅夢幻紛色系，不加防腐劑，冷藏的最佳賞味期只有一週，限量1000盒，銷售期間即日起到2月5日止。

▲▼草莓、汪建民推TC巧舖草莓季。

TC巧舖創辦人邱濬宇感激表示，返鄉投入可可產業8年多，欣見「屏東可可」已成台灣之光，更是屏東金字招牌，未來，甚至是打亞洲盃或世界市場的明日之星。而TC巧舖會跟可可農們風雨同路，承擔起發展可可產業鍊，以及與農民共好的重責大任，秉持善待土地與款待消費者的心，持續推出好產品。

藝人汪建民說，TC巧舖榮獲2018年世界巧克力大賽可可豆金牌，與2019年英國皇家學院巧克力大賽銀牌與銅牌，早已是台灣之光，搭配草莓不僅色彩繽紛，每一口都可以感受草莓的鮮甜與金牌巧克力豆的豐富果香。

汪建民指出，不只是屏東大武山泉水甘甜、TC巧舖的可可有種淡淡的鳳梨與芒果清香，那種帶有屏東熱情、溫暖與友善的味道，只有品嚐過才知道！

實體通路獨家銷售的漫時光早午餐創辦人徐皖台強調，長期力挺屏東小農，而TC巧舖是長期的品牌夥伴，力挺TC巧舖，1月25日至31日止，，漫時光會員在各門市都享有「金牌可可買一送一」優惠，且即日起至2月5日到漫時光門市購買TC巧舖的「粉紅戀歌：草莓少女心巧克力」都享有專屬優惠。

為振興屏東可可產業，為可可產業與可可農打氣，黃耀寬特邀請汪建民與漫時光等單位，並與TC巧舖設計出季節限定款的「粉紅戀歌：草莓少女心巧克力」，且限量銷售1,000盒，銷售時間僅22天，盼可可農們振作，別因市場波動就放棄夢想！

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