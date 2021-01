維珍軌道用宇宙少女當平台　波音747空中直接射衛星

▲宇宙少女成功發射火箭。(圖/擷取自Virgin Orbit)

實習記者陳培鈞/綜合報導

英國維珍集團旗下的維珍軌道(Virgin Orbit)17日創下里程碑,在當地時間上午10點50分,成功利用飛機運送火箭,讓火箭在空中將衛星射入太空,形成罕見景象。維珍軌道執行長哈特(Dan Hart)表示,此次發射別具意義,除了證明團隊的才能,還創造出前往太空的新方式。

根據《BBC》報導,維珍集團創始人布蘭森(Richard Branson)近年致力發展低成本的衛星市場;他的核心概念是讓噴氣飛機當發射平台,藉此從世界各地發射火箭;但事實上,該系統目前僅可在美國加州發射,其他地區尚未獲得許可,但維珍軌道有意將此系統帶到英格蘭西南部的康沃爾郡(Cornwall)實行。

維珍軌道此次採用改造的波音747「宇宙少女(Cosmic Girl)」當發射平台,宇宙少女在美國加州的莫哈韋沙漠(Mojave desert)升空後,隨即進入太平洋,在高度10,500公尺處成功將搭載衛星的火箭,發射到太空中。數小時過後,維珍集團確認衛星已在500公里高的位置,完成部署。

▲宇宙少女是由波音747改造而成。(圖/擷取自Virgin Orbit)

維珍軌道執行長哈特(Dan Hart)表示,這次的發射具有歷史的意義,除了證明團隊的才能,還創造出前往太空的新方式。早在去年5月時,維珍軌道就曾試射過這款火箭,但當時火箭推進劑的管線破裂,導致發射失敗。

其實維珍集團旗下的維珍航空(Virgin Atlantic Airways),去年8月曾在美國紐約依據「破產法第15章」申請破產保護;維珍澳洲航空公司((Virgin Australia)也在去年宣布裁員3000人,當中包括機組人員、地勤、工程師、行李搬運人員及國際總部人員,如今可以發射衛星成功,對公司無疑是一大喜訊。

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN