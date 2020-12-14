ESA「哨兵-1號」衛星曝光軍事部署　海南島軍艦威脅全球免費看

▲科研衛星哨兵-1號意外軍事用途。圖為哨兵-1號2017年拍攝南極冰河成像。（圖／翻攝自twitter@StefLhermitte）



記者林彥臣／綜合報導

歐洲太空總署（ESA）的「哨兵-1號」衛星（Sentinel-1），主要利用C波段合成孔徑雷達來觀測地球科學數據，並且自由的分享給全世界的所有網友查閱，現在意外發現了「哨兵-1號」還有軍事衛星的功能，觀察到了海南島解放軍軍艦動態所造成的軍事威脅。

ESA為公共利益所研發的「哨兵-1號」，所有數據在收集後的數小時內就會發布了提供分析，這些衛星影像被認為有助於跟踪漏油事件，監測森林和農業的健康狀況以及跟踪自然災害，例如洪水，火災和地震。

ESA擁有2枚Sentinel-1衛星，兩枚衛星都停在700公里（434英里）的高度上，均配備了C波段合成孔徑雷達，這是一種使用雷達波而非光束形成地面圖像。雷達一次成像約700公里。

但是衛星的C波段超高頻雷達有一個缺點，就是容易與其他軍用的C波段雷達造成干擾，這些對「哨兵-1號」數據中造成的干擾，可以將其內插到衛星圖像中。之前，「哨兵-1號」就透露了以色列愛國者飛彈雷達的衛星所在，另外推特帳號為d-atis的用戶，也利用自定義的工具，繪出解放軍軍艦在海南島的軍事威脅動態。

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