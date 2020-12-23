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解放軍跟監「麥肯號」衛星照曝光！　美媒：雙方互動專業安全

▲▼ 解放軍解放軍054A型護衛艦在南海跟監麥肯號導彈驅逐艦畫面。（圖／翻攝「南海戰略態勢感知」智庫）

▲ 解放軍054A型護衛艦在南海，跟監美軍艦麥肯號導彈驅逐艦衛星畫面曝光。（圖／翻攝 微博南海戰略態勢感知）

記者任以芳／綜合報導

美軍麥肯號導彈驅逐艦（USS John S. McCain）22日擅自衝闖南沙島礁鄰海，遭到解放軍南部戰區海空兵力警告驅離。據大陸媒體觀察者報導指出，衛星拍攝到解放軍解放軍054A型護衛艦跟監麥肯號導彈驅逐艦的罕見畫面，首次曝光。

該報導指出，「南海戰略態勢感知」智庫當天在微博轉發網友@iversonliu 發佈的衛星照片，稱衛星在南沙群島東北海域捕捉到疑似解放軍054A型護衛艦跟蹤、監視麥肯號導彈驅逐艦的罕見畫面。可見在麥肯號進入南沙群島海域前，解放軍已經啓動了相應措施，美軍這次行動應該是受到了全程監視。

不過，美國福克斯新聞頻道（FOX News Channel）有關報道中也援引一名美方官員的話稱，一艘中國海軍艦艇在麥肯號此次擅闖行動期間對後者保持了追蹤與監視，但雙方的所有互動都是「安全和專業的」。

就美艦擅進入南沙島礁鄰近海域事件，解放軍南部戰區新聞發言人田軍里當天立刻發表談話。他表示，「美國麥肯號驅逐艦未經中國政府允許，擅自衝闖我南沙島礁鄰近海域，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力對其予以警告驅離。」

田軍里強調，「美方這種行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，我們表示堅決反對。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。」

▼美軍飛彈驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain）。（圖／翻攝自臉書USS John S. McCain）

▲▼美軍飛彈驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain）。（圖／翻攝自臉書USS John S. McCain）

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