好市多買尿布「條碼全被割」！網曝背後風險：快退貨

▲好市多是許多民眾大量採買的首選。（示意圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）因商品多樣化、便宜以及倉儲式的銷售方式等特色，成為許多民眾採買的首選。不過一名網友近日到好市多買了一箱尿布，回家卻發現包裝上的集點條碼被割掉，疑似是拿到別人的退貨產品，讓他氣炸直呼「感覺很差」。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文表示，他昨（17日）到北投店搬了一箱尿布回家，結果疑似拿到別人退貨的產品，集點條碼都直接被割掉了，雖然這名網友也表示加減集點沒很積極，但買到這樣的商品真的是讓人「感覺很差」。

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▲文章一曝光後引發許多網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

文章曝光後引發許多網友為原Po抱不平，紛紛留言，「這種人真是世上爛貨」、「這根本就是偷竊行為了」、「我也有相同的經驗，一箱裡面少掉四分之一」、「這種沒公德心的人，不知道會不會帶病菌」、「這種應該追查得到誰退貨的吧！Costco不該放任這種侵占現行犯」、「這也太扯了，沒品到極點」、「天啊，這個太惡劣了」。

不少人也提醒原Po記得拿去退貨，「這個真的該退貨了，包裝不完整，有風險」、「集點事小，尿布會受潮對寶寶不好」、「這天氣會造成開封後潮濕，建議要退貨」、「直接拿去退，尿布怕潮濕或汙染了」、「必須退貨，尿布都受潮了，可能會造成生殖器感染的」、「請退貨保護你孩子的屁屁」。