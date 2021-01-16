擠進人群搶暖暖包「往推車丟」！52秒瘋搶畫面曝　商品還被擠垮

記者施怡妏／綜合報導

台灣光是半個月就有3波寒流狂襲，不少民眾冷到崩潰，還掀起暖暖包之亂！一名男網友日前到好市多逛街時，看到一群人瘋搶暖暖包，推著推車衝上前，將暖暖包一箱一箱往推車裡丟，甚至還將旁邊的商品擠垮，讓他直呼「太刺激了」。他將影片PO上網後，網友們除了傻眼之外也笑翻。

▲一群人瘋搶暖暖包。（圖／翻攝自Facebook／桃園人桃園事討論區）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友在臉書「桃園人桃園事討論區」發文，在好市多購物時，看到一群人瘋搶暖暖包。影片中，一開始有一名男子拿了四箱暖暖包，隨後一名戴黑色口罩的女子從遠處奔跑過來，開始一箱一箱的搬，附近的民眾看見後，也推著推車一個個衝上來。

不到8秒的時間，所有人全部擠在一起瘋搶，一旁的按摩滾輪棒還被波及，墜落下來散落一地。其中一名穿白色外套綁馬尾的女子，將暖暖包一箱一箱的往推車中丟，過程中推車還被人群擠到旁邊，她將推車拉回來後，小小的身軀再次死命地往人群中鑽，就是希望可以搶到暖暖包，最後她總共搶了17箱。





▲暖暖包示意圖。（圖／記者施怡妏攝）

拍攝者見狀後傻眼大喊「好刺激」，一旁的友人還說「這太誇張了！趕快拍下來」，也提醒大家要注意安全慢慢來，周圍的民眾看到如此誇張的景象也全都驚呆。

影片曝光後網友們也笑翻，「快笑死，跟著搶，最後買回家沒用完當垃圾」、「感覺很多是代購」、「都馬是要代購，後面賣不掉就退貨」、「我笑到流眼淚」、「煌蟲過境」、「這畫面就像蒼蠅看到屎一樣」、「台灣人就是這樣愛跟風，結果最高興的是廠商」。

至於暖暖包是否會規定限購數量？好市多官方回應，確實現在貨沒有很足夠，正在商討下一批貨要如何販售。

