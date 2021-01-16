貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

▲北投店賣場拉起紅龍，民眾都乖乖排隊！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

今（16）日下午又有強烈大陸冷氣團南下，北部周日恐下探8度！最近民眾狂囤「禦寒小物」，就有民眾直擊，好市多南崁店暖暖包才上架就被秒殺，甚至有1人就搶了40盒，現場超混亂，然而把鏡頭再轉到北投店，根本是兩樣情，有網友大讚，大家不僅有秩序排隊，店家還限購3盒，引發熱烈討論！

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》透露，昨日早上去逛好市多南崁店，發現一群人衝進賣場，頓時鞋盒整片倒下，她急忙湊上前查看，才發現大家狂搶暖暖包，現場一片狼藉，「真的是一團亂，有鞋子掉的，有的人被壓倒！」

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更錯愕的是，其中一名會員貪心搶購40盒，結帳時，原PO就排隊在後方，忍不住上前詢問「為何要買這麼多？」對方回應，「 因為家裡小孩多，親戚也有小孩...」自私與貪心舉止讓原PO相當傻眼。

同樣是暖暖包開賣的場景，北投與南崁店卻是兩樣情，一名男網友在社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，昨日他也是早上去賣場搶暖暖包，不過現場非常有秩序，「大家是乖乖排隊的...由工作人員發給大家 1人3盒，不能多拿！」

▲原PO幸運買到3盒暖暖包！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



照片曝光後，掀起6千多名網友熱議，「限購還是比較好」、「搶來的好像都比較好用比較香？希望一個月後不要拿一堆去退貨」、「放條電暖毯在公司比較環保」、「嘉義連限購機會都沒有」、「自從失去排隊買口罩的動力，終於又燃起人生的目標了」、「無法理解，沒有暖暖包就活不下去了嗎」、「是台灣每天溫度都零度以下嗎」、「買暖暖包還不如買發熱衣比較實在」、「暖暖包到底在搶什麼？不懂，遇到寒流身體就這麼虛」、「在藥局工作的我，開始有點害怕暖暖包實名制」。

其他縣市的網友則哀號，「有規律的店羨慕啊，我有目擊到桃園搶購潮，很遠就聽到尖叫聲，有看到有人車上10盒，可能買去當柴燒，省去鑽木取火的動作」、「中和都用搶的，北投很乖」、「台南最慘一卡一盒，起碼給個兩盒夠用一家人」。

至於暖暖包是否會規定限購數量？好市多官方回應，確實現在貨沒有很足夠，正在商討下一批貨要如何販售。

▼有人呼籲，別貪心轉賣，希望留給有需要的人！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

