好市多漱口水「辣到含不住」！正妹哭了：舌頭麻掉　內行人曝用途

▲正妹買好市多漱口水，結果辣到含不住。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／柯振中報導

好市多販售的商品五花八門，包羅生活大小雜物。一名正妹日前逛好市多，購買一款漱口水，沒想到回家使用，竟然「辣到含不住」，讓她不曉得該怎麼辦。對此，也有內行人曝光用途，遠比漱口拿來實用。

這名正妹在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她日前購買好市多的「藍色漱口水」，購買時是以三組為一個單位，沒想到回去使用以後，瞬間嚇了一跳，「辣！到！爆！」

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正妹無奈說明，她只使用一次，結果含在嘴裡，「20秒都含不住」，接著根本不敢碰舌頭，牙齦也都發麻了，超級崩潰。

▼先前就曾有網友分享，這款漱口水很適合拿來除蟲、清潔。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



眾多網友看完女子的分享，忍不住在留言區吶喊，「今天剛要把三罐用完，歡呼」、「無敵辣，舌頭都還要再泡一次水，不然受不了」、「原來有這麼多人也跟我一樣」、「買過一次，用過幾次後就退了，實在是受不了那種刺激。會不會蛀牙菌也受不了，立即消散。」

此外，也有內行人在下方指點，這款漱口水根本就被耽誤了，拿來刷馬桶，或是殺蟑螂、螞蟻等蟲子，效果十分卓越，拿來漱口相當可惜，「不是拿來噴垃圾桶和殺蟑螂的嗎」、「這款我看過最認真的迴響是款殺蟑神器」、「之前看到有人分享放在噴霧瓶洗馬桶磁磚。」