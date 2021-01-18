讓學生添加衣物PO文惹怒教師　蘇貞昌：孩子體質不同因應各種天氣

▲蘇貞昌要求，各校不得禁止學生添加禦寒衣物。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者陶本和／台北報導

近期寒流影響下，學生團體主張各校應開放中小學生在校服內、外添加衣物保暖，但行政院長蘇貞昌的臉書貼文，卻惹怒第一線教師。對此，蘇貞昌18日受訪時說，每個孩子情況不一樣，天氣變化差距大，要讓不同體質孩子、不一樣天氣，都能夠做各種因應。

蘇貞昌日前在臉書發文表示，「「學生安心加外套，政府給你靠！」要求學校不得處罰學生加外套、添圍巾；但是，在圖片上，用語如「學校不准罰學生戴圍巾」、「學校無權罰學生添外套」，卻惹火部分的第一線教師。

安樂高中教師李啟嘉說，教師受過專業訓練，不是政府單位的下屬，用語潛在意思是「別怕你們老師，我當你們的靠山，他們不聽話，我再來教訓他們」，直接把學校教師當成必須受規訓、被矯治、受權威規範的一群人。

對此，蘇貞昌稍早受訪時說，每個人體質不一樣，像他因為頭上沒有頭髮就特別感覺冷，那天氣也變化無常，孩子在學校需要照顧，但我們每個孩子情況不一樣，天氣變化也差距很大，所以還是要讓孩子們隨著不同的體質、不一樣的天氣，都能夠做各種因應，這樣才能夠健康安全。

蘇貞昌說，相關的規定，教育部、教育局都已經有一再地提出，都已經告訴各地方，還請老師們辛苦一點，愛的教育才有溫暖。