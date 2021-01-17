北部醫院感染擴大本土再+1　蘇貞昌：國人要重新繃緊神經

▲蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

北部某醫院發生群聚感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心16日日晚間緊急召開記者會宣布，該群聚新增1本土案例。對此，行政院長蘇貞昌17日表示，指揮中心要求，防疫要趨嚴，請國人同胞務必要重新嚴格地繃緊神經。

醫護染疫第二波採檢出爐，16日晚間驗出1例確診者，為838接觸者，為20多歲女性護理師。

對此，蘇貞昌今天赴基隆港視察受訪回應，全球受肺炎疫情衝擊，已經超過9,300萬人確診，超過200萬人死亡，而且第二波、第三波的疫情再起，還有變種病毒很嚴峻。很多國家實施鎖國、封城、宵禁，甚至於禁止集會，禁止5個人以上聚集。相對台灣就顯得非常安全，反而是在煩惱，要不要辦跨年、能到哪裡去玩，有很多旅遊區爆滿。

蘇貞昌提醒，正因為長期防疫做得好，久了難免就會疏忽，難免就會放鬆。這一次看到醫院的醫師、護理人員為了照顧確診病患，不幸染疫，可體會醫護多麼地辛苦，從事多麼危險的工作，在為全國人民的安全把關，應該要對第一線最辛苦的醫護人員致敬，同時配合防疫工作人員，並給他們的家人、家庭溫暖。

如今年關將至、疫情嚴峻，蘇揆表示，一點都不能疏忽、一點都不能大意，所以指揮中心已經準備，也要求防疫要趨嚴，還請國人同胞務必須嚴格地繃緊神經，一定要密切配合防疫SOP，大家一定要通力合作。

另傳出，有餐廳拒絕醫護用餐，蘇貞昌說，有看到全體國人絕大多數，都對於做防疫工作的人員，包括醫護人員給予敬意，甚至還給他們溫暖打氣，送上各種小禮物，有時候甚至還提供便當餐飲，都覺得很感謝、很溫暖、很敬佩。但難免會有極少數聽說對醫護人員有怎麼樣的不禮貌等，很不應該。