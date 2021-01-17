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蘇貞昌視察基隆港重大建設　林右昌：市港再生，我們做到了！

▲蘇貞昌視察基隆港重大建設 林右昌：市港再生，我們做到了！。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇貞昌視察基隆港重大建設，林右昌：市港再生，我們做到了！（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

行政院長蘇貞昌17日上午率領交通部長林佳龍到基隆視察「基隆港東三、東四旅運設施增建工程」，市長林右昌全程陪同，他向蘇院長報告指出，「選對人、會做事，四年改變一座城市，報告院長，我們做到了！基隆做到了！」

林右昌表示，比起隔壁雙北兩個直轄市，基隆市雖然資源少、條件差，但這六年來，在市府團隊共同打拚下，基隆市從當初的全台吊車尾，如今已躋身前段班，讓7成6以上的市民同感光榮！在2014年底剛上任時，財政狀況很差，負債124億元是全國第3高，6年來大幅減債，到2020年底只剩77億餘元；市預算從上任時160億元，2021年成長到215億多元，在不分黨派的民代支持之下，成功翻轉幾十年沒有改變的城市。

▲蘇貞昌視察基隆港重大建設 林右昌：市港再生，我們做到了！。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇貞昌視察基隆港重大建設。

林右昌說，在他就任之初，重新思考基隆市港定位，定義基隆為首都圈東側國家門戶，透過基隆捷運串接、打通首都圈的任督二脈，並藉由「一個核心、兩個翅膀，以及基隆河谷廊帶」計畫，目的就是讓基隆市再生，這些六年前的理想，如今都一一實現。

林右昌說，目前展現在國人眼前的「東岸郵輪旅客大樓整建」，就是他提出「市港再生標竿計畫」執行成果之一，其中，城際轉運站預計在今年8月完成，中正公園地標豎梯工程在今年6月完工，軍港遷移的軍方營舍在今年底完工，2021年2月展開軍港遷移，西岸的西三倉庫第1期工程預計在農曆年前完工，第2期在今年底完工，一切都按照計畫期程推動中。

▲蘇貞昌視察基隆港重大建設 林右昌：市港再生，我們做到了！。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市將在2021年10月2日舉辦城市博覽會，他也特別邀請蘇院長屆時來「大驗收」。

林右昌也代表基隆市民感謝行政院蘇院長正式核定基隆捷運提升為中運量，他強調，過去六年市港再生已經看見成果，接下來，基隆市將在2021年10月2日舉辦城市博覽會，他也特別邀請蘇院長屆時來「大驗收」，也來看看基隆市港城市發展的樣貌與想像。

蘇貞昌在聽取交通部報告基隆港區各項重大建設計畫進度後，對基隆市港合作成果讚譽有佳！蘇貞昌說，林市長對於基隆港有完整擘劃，並且逐項實現，不但有計畫、而且有節奏，就像堆積木一樣，現在可以看到基隆市大豐收，從各方面的建設讓基隆改頭換面，可以看出林市長的遠見，對基隆有經驗、有魄力的規劃，再加上蔡總統的關心、中央政府的全力補助，這幾年各部會提供的補助經費超過60億，相信在疫情過去、旅客大樓完成，大家可以在新的建築上看著郵輪進港，將會成為基隆的一大賣點。

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