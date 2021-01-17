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結婚11年…公婆見她沒懷孕逼分開！女遭夫換鎖不給進家　提告獲償

▲房,夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳姓女子與交往13年的男友結婚，但婚後始終未辦理登記，一次卻被公婆以「久未懷孕」為由，要求分手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

陳姓女子2009年3月時與交往13年的林姓男友於知名飯店宴客結婚，不過2人始終沒至戶政機關登記，怎料，林男父母2016年間竟以陳女「久未懷孕」為由，要求2人分手，林男甚至也加入戰局，把家中門鎖換新，故意讓陳女無家可歸。對此，陳女提告請求夫妻剩餘財產分配170萬元，新北地院審結認為，雖然雙方婚姻無效，但2人生活比同夫妻，最後判准陳女請求。

陳女與林男1995年間相識後，2人隔年開始交往，並於2009年3月在台北名飯店辦婚禮宴客。陳女稱因自己不懂法律，在林男洗腦下，她始終以為有公開宴客及他人見證即算結婚，所以遲至戶政機關完成登記，萬萬沒想到，公婆（林男父母）2016年間竟以她沒有懷孕為由，要求她與林男分開，更讓她難過的是，當她嚇得要求老公陪她去登記時，林男還以各種理由搪塞，隔年1月更強硬要她搬走，宣稱2人已無任何關係。

陳女痛訴，林男2017年8月時還趁她外出工作之際，將家中門鎖換新，讓她真的回不了家；陳女認為，自己數十年來為了林男付出奉獻，幫助他所經營的事業，甚至還曾去他公司擔任會計2年，但最後竟換得如此對待，心寒之餘遂決定提告，請求分配夫妻剩餘財產。

法庭上，林男指出當初婚宴的費用全是他所支付，但陳女卻屢以他表現不好等理由拒絕辦理結婚登記，這點他始終無法理解，另外，他們2人雖然一起生活，但實際上家計全由他一人負擔，陳女幾乎都在家、沒有外出工作，就連晚餐及家務事都要他處理，更何況2人已長達8年沒性生活，他認為彼此頂多能說是「未婚男女的同居關係」，故女方沒理由要求分配剩餘財產，並強調若是這些年來他財產有所增加，也是自己辛苦努力而來的，與陳女無關。

林男再言，他2011年創業時相當忙碌，但陳女卻不曾幫忙，且每年農曆過年除夕夜，陳女在他家吃完晚餐後即會催促著要回娘家，有一年更要求一人開一台車前往他父母家，只因不想在公婆家待太晚；另陳女情緒一直無法自理，時常於晚上睡覺前站在床前或沙發前，露出詭異微笑對他比出剪刀手勢，致他長期處於焦慮恐懼。

林男父母也到庭替兒子證稱，表示陳女沒上班就算了，家是也都是他兒子在做，又陳女自己要養狗，但照料卻是他兒子在幫狗洗澡及拖地，對此，認為陳女在未付出任何努力的情況下要求共享財產，實在有失公平。

新北地院審理時認為，雖然陳女與林男沒有辦理結婚登記，但雙方婚宴時不僅有精心製作喜帖、拍攝婚紗合照及準備謝卡，還在著名酒店宴客，廣邀雙方家族親戚友人當場，若無結婚意思，殊難想像還會以如此慎重形式互相配合辦理儀式，就此認定2人關係比同夫妻，故陳女有權請求平均分配雙方剩餘財產，審結判她可得170萬元。可上訴。

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