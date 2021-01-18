妳背後有東西！清秀男體育場尾隨搭訕　南投女「險遭擄」急報警

▲南投一名女子10日晚間至體育館運動時遭男子性騷擾。（圖／翻攝臉書《南投人聊天室》）

記者白珈陽、徐愷昕／南投報導

一名網友10日晚間在臉書《南投人聊天室》發文，提醒南投的年輕女性出門請提高警覺，因為他朋友剛剛去體育場運動時被一名眉清目秀的男子跟蹤，過程中對方還伸手想趁機捉人，舉動怪異、令人恐懼！而據了解，南投警獲報後立即派員處理，14日已將犯嫌逮捕到案，訊後依違反社會秩序維護法送辦。

▲一名女子在南投體育館被搭訕，由於對方行徑怪異，嚇得她急報警 。（圖／翻攝Google地圖）

南投一名女子10日晚間去南投縣立體育場運動時被跟蹤，她表示，一名年輕男生突然說她背後有東西，接著還伸手想趁機抓她，所幸下秒她大喊完「你這樣我要報警了」，男子才離開。而據女子闡述，該男子長得眉清目秀，身高約170公分、年約30歲，穿著一件綠色外套。

事隔4日，當初PO文的網友也於社團更新進度，表示當晚報案後，派出所已用最快的速度逮到犯嫌並完成筆錄，並於14日將該名性騷男子依違反社會秩序維護法移送法辦。對此，南投警指出目前已要求同仁加強體育場周邊巡邏，希望可以減少問題發生。

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