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民進黨：將進一步表態　反對國民黨不具正當的報復性罷免

▲▼王浩宇、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

▲王浩宇、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對桃園市議員王浩宇遭罷免後，國民黨持續推動罷免高雄市議員黃捷的「罷捷」行動。民進黨表示，反對不具正當性的報復性罷免，會呼籲支持者拒絕接受這種活動；而外界呼籲民進黨也應該仿效藍營，罷免國民黨議員，黨的態度是不會做報復性的操作。

民進黨表示，民進黨作為執政黨，最主要是不希望因為政黨政治動員而激化政治對立。對於「罷王」結果，民進黨也會持續督促全體從政同志應堅守崗位，善盡職責，實踐對人民的承諾。

對於國民黨在「罷王」後，持續想要推進「罷捷」。民進黨指出，如果國民黨持續透過報復性的罷免激化政治對立，試圖複製「大砲打小鳥」的模式，民進黨會更進一步清楚表態，反對這種不具正當性的報復性罷免，民進黨也會呼籲民進黨的支持者拒絕接受這種不具正當性的罷免活動。

至於外傳有支持者建議民進黨也應該仿效藍營在優勢選區罷免藍營議員一事，民進黨表示，這種報復性的罷免既然不具正當性，民進黨不會隨之起舞，這種報復性罷免是政治操作下的結果，對促進民主發展沒有幫助，民進黨相信人民心中有一把尺，看得出誰在刻意激化政治對立。

對於外界拿「王浩宇罷免案」跟「前高雄市長韓國瑜罷免案」相比。民進黨認為，當初韓國瑜違背責任政治、誠信原則，選上市長四個月內宣布被動選總統，這違背選民託付，造成全國譁然；此外，韓國瑜的市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全國最高、滿意度全國最低的結果，所以高雄市民發起罷免投票，是有其正當性的。

至於黃捷，民進黨表示，她不是市長，作為民意代表，監督問政是她的職責，罷捷的團體把韓國瑜答不出黃捷質詢的市政問題，扭曲成黃捷問政未盡職責而要罷免她，顯然是韓粉挾怨報復。民進黨強調，罷捷團體也不同意黃捷聲援香港，這顯然是為了罷免而罷免的藉口，顯示罷免黃捷的理由荒腔走板，不具正當性。

▲罷捷團體,黃捷 。（合成圖／記者洪靖宜攝）

▲罷捷團體與黃捷。（合成圖／記者洪靖宜攝）

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