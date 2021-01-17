民進黨全國主委聯誼移師台南舉行 地方互相交流向並中央黨部反應輿情

▲民進黨全國主委聯誼會今年移師台南舉行，全體齊聚台南關子嶺溫泉區舉辦兩天一夜聯誼會行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨全國主委聯誼會今年移師台南舉行，此次由台南市黨部潘新傳主委擔任主辦人，特邀請全國主委聯誼會邱建富會長及各縣市黨部主委、中央黨部長官和蒞臨台南。

活動於17、18日為期兩天舉行，中央黨部主席特助兼辦公室主任洪耀南、中央黨部組織部主任李慶鋒、中央黨部組織部副主任陳裕堂、中央黨部組織部專員曾威等皆蒞臨與會，表示中央黨部對這次活動的重視，全體齊聚台南關子嶺溫泉區舉辦兩天一夜聯誼會行程。

邱建富會長表示，自擔任全國主委聯誼會會長一職，皆善盡會長的職責，諮詢各黨部主委的意見反映給中央黨部，讓基層的聲音能夠有暢通的管道，讓黨中央聽見地方的需求，做好溝通平台，也感謝台南市黨部潘新傳主委邀請此次會議一次台南，讓大家可以飽覽台南風光，使得聯誼會活動更加有意義。

蔡英文主席特助洪耀南則代表蔡英文主席致詞表示歡迎，中央黨部非常重視主委們的意見和輿情反應，希望各地方黨部都能夠做中央黨部的先鋒，了解黨員需求，讓中央政策施行更有效率，讓黨能夠更茁壯更進步，洪耀南特助並轉達主席關心各地防疫的工作，希望地方黨部能夠全力配合中央疫情中心和地方政府的防疫流程，讓大家都安全度過艱難的時期，洪耀南特助並全程參與會議傾聽主委們的意見相互交流。

潘新傳主委則建議定期舉辦聯誼，鞏固溝通管道跟橋樑，讓各縣市的資訊能夠交流更快更有效率，各黨部之間也會密切互相協助處理彼此的服務案件，讓全國的地方黨部皆能不斷成長做黨中央最有力的後盾，也以地主的身份歡迎大家能蒞臨台南享受兩天充實的文化之旅。

台南市黨部執行長蔡麗青表示，民進黨全國主委聯誼會每年都會舉辦聯誼活動，藉著活動各縣市的黨部主委可以針對各項黨務交流，此次主辦在寒流之際，第一天特別安排在關子嶺享受泥漿溫泉泡湯、品嚐台南道地的美食料理，在輕鬆的情境下展現台南濃濃的人情味，也可行銷台南的觀光旅遊一兼二顧，第2天也將安排山上水道博物館、奇美博物館台南文化藝術，午餐將至周氏蝦捲將台南美食一網打盡，接續午後將到安平亞果遊艇碼頭，搭乘遊艇暢遊安平港，讓大家可以盡情盡興的感受台南的盛情。

經典保養、小資必備