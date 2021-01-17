簡舒培批罷王「非民主勝利」：挺王浩宇有1萬8千人

▲簡舒培。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日以8萬4582張同意罷免票，確定被罷免。對此，民進黨台北市議員兼發言人簡舒培批評，這樣的罷免真的是台灣民主的勝利嗎？「我當然覺得這不是啊！」支持王浩宇的人有1萬8千多人。

桃園市選委會依《公職人員選舉罷免法》公布投票人數，該選舉區有32萬7758人，依規定，同意罷免票數要達25％，且要超過不同意罷免票數；換言之，要有8萬1940張同意罷免票，罷免王浩宇案才會過關，而該門檻是王浩宇當選票數1萬6292票的5倍之多。最後，同意罷免王浩宇有8萬4582票，不同意票則有7128票，王浩宇確定被罷免。

簡舒培16日在政論節目《台灣最前線》表示，這是國民黨推動的烽火戰前哨戰，王浩宇還是一個人才，年輕、口才好，邏輯性也很強，外界認為其表現是為了聲量、消費別人，這些不一定是真的，但王浩宇要去解決和面對，至於還有沒有政治路？王浩宇32歲還很年輕，如果願意再從政，以他這樣的特質，還有網路操作，還是能在某些地方得到支持。

▲王浩宇。（資料照／記者李毓康攝）

簡舒培認為，說服選民支持有自己的宣傳方式，但經營選民又是另外一回事，支持王浩宇當選立委的有1萬8千人，如果當初支持的人都出來，一定不會是現在罷免的票數狀況，黨內也評估過，中壢非常深藍，國民黨選擇王浩宇非常好操作，因此，之前也討論過，這次罷免要低調一點，「但浩宇自己在選擇的時候，有時候又會忍不住」，民進黨的政治人物要為言行負責，黨會協助面對仇恨的罷免選舉，但問題是要不要遵守是看個人。

簡舒培還說，王浩宇雖然有很多的缺點，所以被罷免，但這樣的罷免真的是台灣民主的勝利嗎？「我當然覺得這不是啊！」支持王浩宇的人有1萬8千多人。