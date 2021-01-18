陸新增109病例本土占93！　北京34歲患者「隔離20天」後才確診

▲黑龍江新冠肺炎感染病例快速增加，綏化市青岡縣17日宣告施行「最嚴格管控」。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情再起，根據今（18）早最新通報，17日單日新增確診109例，其中本土個案有93例；新增本土無症狀感染104例。值得注意的是，北京出現一名34歲的男患者，隔離20天後才確診。

▲北京民眾進入商場前，必須先掃健康碼，完成健康登記。（圖／CFP）

據大陸國家衛健委通報，17日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例109例，其中境外輸入病例16例（上海4例，陝西3例，浙江2例，湖南2例，北京1例，天津1例，福建1例，廣東1例，四川1例），本土病例93例（河北54例，吉林30例，黑龍江7例，北京2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

當日新增治癒出院病例13例，解除醫學觀察的密切接觸者1519人，重症病例較前一日增加1例。境外輸入現有確診病例284例（其中重症病例2例），現有疑似病例3例。累計確診病例4518例，累計治癒出院病例4234例，無死亡病例。

截至1月17日24時，現有確診病例1301例（其中重症病例43例），累計治癒出院病例82400例，累計死亡病例4635例，累計報告確診病例88336例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者940068人，尚在醫學觀察的密切接觸者34231人。

無症狀感染者方面新增115例（境外輸入11例）；當日轉為確診病例61例（境外輸入6例）；當日解除醫學觀察12例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者788例（境外輸入254例）。

▲北京首都機場排隊人龍。（圖／記者魏有德攝）

值得注意的是，北京市疾控中心副主任龐星火17日在疫情防控發布會上表示，16日新增2例本土確診病例，其中一名患者在隔離20日後至16日才確診，目前已在集中隔離點進行醫學觀察。

龐星火表示，34歲男患者在順義區旺泉街道西辛南區居住，為該區金馬工業園某公司員工。他在去年12月27日作為確診病例的密切接觸者接受隔離觀察，期間多次核酸檢測均顯示未有染疫，至15日出現咳嗽、腹瀉等症狀，再次檢測為受感染；16日轉至醫院檢查診斷為確診病例，初步判斷無密切接觸者。