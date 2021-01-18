案852去診所「陰轉陽」！指揮中心不公布足跡　民眾憂成社區破口

記者鄒鎮宇／綜合報導

本土確診案852為一名20多歲的女護理師，與案838接觸後第一次採檢為陰性，事後到診所看診、回醫院二次採檢才發現確診。對此，中央流行疫情指揮中心並不打算公布案852的足跡，讓不少人非常擔心。

中央流行疫情指揮中心指出，案852與案838醫師在同間醫院工作，兩人在10日因工作有短暫接觸，案852於11日採檢結果為陰性，又於14日出現咳嗽等症狀，15日晚間到診所看診，因出現發燒症狀後返回醫院採檢，確認為確診。

案852的爸爸及哥哥都有出現流鼻水的症狀，住院隔離時進行採檢，目前爸爸、媽媽及哥哥都為陰性。指揮官陳時中表示，與案852密切接觸的患者、陪病家屬共有13人，目前已採檢10人，3人帶採檢，非密切接觸的有41人，已採檢13人，28人待採檢。

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▲許多民眾希望可以知道確診病患足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）



由於案852曾到診所看診，診所及藥局人員共7人已被框列，均為陰性。陳時中認為，沒有公布案852足跡的必要，當時在診所內看診的病患仍在匡列中，「看起來這風險是比較小」。

振興醫院感染科主任李明政表示，由於案852曾去過診所，除了診所醫護人員之外，可能也接觸過一般就醫民眾、陪伴家屬，中央流行疫情指揮中心面對疫調部分應該更仔細、快速及詳盡，才不會持續發生社會感染，或有爆發社區感染的危險性。

此外，不少民眾也直呼「拜託公布足跡，很害怕」、「真的很離譜，到現在還不公佈」、「公布比較好⋯這樣才更不容易造成恐慌，沒公佈會產生疑惑甚至恐慌」、「852一開始也是檢驗陰性呀」、「一邊說防疫要透明，一邊說足跡不公佈」、「為什麼商場可以公佈，醫院診所卻不行，公佈了我可以盡量避免接觸呀？」

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▼桃園某醫院院內感染足跡。（圖／ETtdoay）

