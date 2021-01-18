「雙春+潤月」系主任在謝師宴催婚　中壢某大學女教授報名拚了！

▲鼠年「結婚好時年」，因牛來快要來，未婚男女急婚頭。（圖／中壢美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

由於農曆鼠年是「雙春兼閏月」，民間有一說是「結婚好時年」，隨著農曆鼠年還剩不到一個月，近月來，中壢區美滿服務中心來報名未婚或失偶聯誼的男女，相當熱絡，使社工人員忙碌不已，報名的未婚男女，莫不希望在「結婚好時年」的鼠年、即將要結束前，快找到人生的另一半。

在大學擔任女教授的陳姓女博士告訴中壢美滿服務中心，她根本不相信有所謂「雙春兼閏月，結婚好時年」的說法，但因為年近80的祖母一再提醒，沒想到系主任知道她未婚時，竟在學期結束的謝師宴時也要她把握，掌握「結婚年」快找到對象。

年收入近200萬的科技新貴，聽公司同事說「雙春兼閏月，結婚好時年」的說法也希望在鼠年年尾前找到對象；現年25歲考上地方特考的張姓女生，分發後在同事建議下，也希望早日有好姻緣，她說，不知下次「結婚好時年」是什麼時候？

高中畢業，全職擔任外送員的李姓男生坦言，工作收入不多，學歷也不好，但因為父親告訴他今年是「結婚好年」或許是個機會，所以也希望試試。還有不少年紀超過六、七十歲的熟男熟女也衝著「結婚好年」要在鼠年快結束前找到「第二春」。

中壢美滿服務中心認為，即使是人生後半場，找個人相伴最好，估且不論是否有「雙春兼閏月，結婚好時年」的說法，但每年年底都有許多未婚或失偶男女，希望不要成為「佳節孤兒」，然婚姻畢竟是大事，急不得也必須謹慎面對，才會有幸福美滿的好姻緣。

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