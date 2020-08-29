不再禁忌！想婚農曆七月也是好日子　失偶長輩也想擁有兩人世界

▲對的時間遇上對的人，一生幸福。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆七月不宜婚嫁的傳統說，不再成為年輕男女朋友的禁忌！桃園中壢美滿服務中心29日指出，越來越多七、八年級生的年輕人認為，只要遇到對的人，就大方表達，「想婚」農曆七月也是好日子！而現代人即使是六、七十歲以上的失偶男女，也不忌諱交友聯誼，認為找到合適伴侶，生活不寂寞。

今年27歲的張姓工程師，今年八月上旬在「個別一對一」活動，認識了劉姓女公務員，交往不到一個月，兩人就希望在九月一日訂婚與結婚，劉女的父親認為張男外在、學歷、工作都不錯，也不反對兩人在「教孝月」辦喜事，但畢竟兩人認識才三星期，應該更深入交往了解，以免認識不清而後悔，因此希望美滿服務中心提點。

張、劉兩人認為，第一次「個別一對一」一見投緣，聊了六個小時，有說不完的話題，之後每天下班約會，星期六、日更是黏踢踢不想分開，既然找到真愛，兩人也經濟獨立，共組家庭，希望天天生活在一起。三位大學碩士一年級男生相約報名聯誼，另外兩位將升大四女生也希望參加聯誼找另一半，邱姓女大生說，早點交朋友，才不會年華老大找不到好對象；幾位六、七十歲以上的失偶男女也希望冬天前找個伴，他們異口同聲希望今年冬天有人相伴。

一位高姓董事長表示，不少女性還和兒女同住，他希望找獨居女性，可以早日成家，一起同住，「因為老人家也希望擁有兩人世界！」

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