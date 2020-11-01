好想婚！女老師抽捧花11次都落空　憂心嫁不掉求助美滿社工

▲抽捧花拿到花束，習俗認為可能就是下一位幸運的新娘。（圖／中壢美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

喜氣洋洋的婚禮中，進行到新娘拋出捧花或抽捧花的時刻，是最受未婚男女關注的餘興節目。一名張姓國中女老師向社工表示，最近四年，連教孝月也不放過，共參加11次結婚典禮「抽捧花」，竟全沒抽中，讓她擔心自己嫁不出去，甚至到「快樂診所」求助心理師諮商，何時可以「終結單身」？

這名在某國中任教的張姓女老師告訴中壢美滿服務中心說，自己在念大學時就交了兩任男朋友，結果都無疾而終，分發到國中後，不少老師甚至校長也介紹其他老師或科技業男生，有的沒交集，有的交往後因為彼此不適合而分手。

四年來，她參加親朋好友的婚禮無數次，至少有11次參與抽捧花或台下接棒花的餘興節目，結果都沒抽中或接到捧花，讓她感慨萬般，而開始憂心自己嫁不出去；尤其是，一名個性作風相當陽剛的女同事，同仁們都認為她找對象難，未料她卻在接到捧花三個月後結婚，讓她對捧花帶來的姻緣，有了更多的期待！

中壢美滿服務中心向張老師說，沒有接到捧花，只是數學或然率問題，並不表示接不到就與幸福無緣，畢竟婚姻大事除了積極爭取，有時也因為主客觀因素無法照著心願走，如果能拓展人際關係，甚至改變社交模式，或許美滿的因緣很快出現在身邊；該中心並承諾，下次經美滿中心促成的新人結婚，將全力「協助」張老師搶到捧花，期幸福快來敲門。

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