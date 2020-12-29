2021運勢大逆轉！「3生肖」今年過超苦　翻身賺錢靠這次

▲3生肖2021揮別厄運，財運滾滾來。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者黃心瑀／綜合報導

2020年再過2天就結束了，許多人認為多災多難的一年也即將過去。在展望2021年的同時，搜狐號《每日運勢風水》點出3個在今年受較多苦的生肖，過去不好的日子並不會白熬，在2021年農曆年牛年開始之後，這3個生肖將獲得不錯的發展，錢財也會滾滾來。

根據搜狐號《每日運勢風水》報導，鼠年（2020年）許多人都過得較為辛苦，其中屬羊、狗跟龍這些生肖的人，在今年受的苦都較多，這也說明了經歷過的事多，於經驗方面也會有所增加，這些日子都不會是白熬，也不會跟在身後到明年牛年，在農曆牛年開始之後，這3生肖會告別辛苦，事情也都會有好的發展跟實現，生活越來越幸福。

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屬羊的人，每逢鼠年狀態都可能會不大理想，因為性格本就是追求完美，所以無法容忍有任何瑕疵存在，但在2020年一整年內，許多事情都無法做到最好，心中也會有疙瘩；上述的情況在2021年農曆春節後就會有所改變，不僅事業會蒸蒸日上，更因為工作效率提高，能得到長官的賞識以及較高的收入。

屬狗的朋友在未來將不會再受到如此多的苦，因為個性較為老實，在工作方面容易吃苦受累，在2020年有一種遍體鱗傷的感覺，幸虧適應跟心情調節能力強，才有辦法撐過。但到2021年後，一整年將會十分順利，運氣、財運都會有所轉變，還會遇到貴人相助，日子不斷改善，一掃先前的不愉悅。

屬龍的人本身就較為好強，做事有自信又講究原則，時時處於進步的狀態，雖然2020年礙於很多原因每一件事都無法圓滿，但因為已經打好基礎，所以新的一年在做事方面不會覺得壓力太大。此外，若是能把握機遇，生財有道的生意會越來越還，同時也能守住錢財，不再受累受難，會是一個歡樂又富裕的一年。