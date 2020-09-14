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年收百萬中壢科技宅男「吹噓女友多」　女老師誤會想分手

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▲擁有幸福婚姻，誠實是最好的做法。（圖／中壢美滿提供）

▲擁有幸福婚姻，誠實是最好的做法。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

男女交往只有誠實，才能互信互愛！中壢區美滿服務中心指出，一名科技宅男從未交過女友，在聯誼活動中認識一名心儀的女生，為了表示自己有「份量」，竟向女生吹噓女友很多，讓女生誤以是花心男想分手！還有，公司年輕負責人和女生交往時，誆稱自己是工人，陷入熱戀後卻不知如何說出真因？差點失去姻緣！

今年34歲，國立大學機械系碩士，年收入超過百萬的科技新貴，會念書，工作能力強，卻從來沒有交過女朋友，半年前參加中壢區美滿服務中心的未婚聯竟吹噓，自喻素有「韋小寶」之稱，過去交了不少女朋友，而且都是女方主動，原本以為女老師會因為她是搶手貨而喜歡他，反而讓女方誤以為他是「花心男」，因而想要分手。

另一位在銀行工作的35歲行員，在中壢美滿服務中心「個別一對一」聯誼認識一位女會計，為了表示誠意，也表示自己很行，租了一部賓士車代步，每次約會，女生也開心的上車，男生卻苦不堪言，不知如何說出真相，更擔心女生會不會因而分手？

今年36歲的張姓男子，專科畢業時學了一技之長，也將學校所學開了一家小型加工廠，目前是雇用26個員工的小老闆，在參加聯誼時，為了不要女孩子以為他是小老闆而交往，因而謙稱他是受雇用的工人，如今兩個人要結婚，當他告訴女生事實時，女生認為他故意說謊，並提出分手，讓男生不知如何是好。幸經中壢美滿與三名女生及家長說明後，分別取得理解並促成了三對良緣。

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