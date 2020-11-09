雙11單身日...桃園喪偶男希望5個女兒嫁「孤兒」　理由令人鼻酸

▲幸福的訂婚儀式是許多人甜美回憶！（圖／中壢美滿服務中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

雙11單身日前夕，育有6個女兒且多年前喪偶的張男，告訴中壢美滿服務中心，希望該中心協助為5個尚未出嫁的女兒找對象，而挑選的條件之一最好是「孤兒」，因為這樣女兒女婿逢年過節，就可以不必為到娘家或婆家過節傷腦筋！社工體諒他的心情，但也告訴他，選女婿有許多面向，「孤兒」不宜列為挑女婿的要因之一。

在北部經營中小企業的張姓男子，告訴中壢區美滿服務中心說，自己與老婆胼手抵足打拼一輩子，生了6個女兒，妻子在5年前因病過世，大女兒也在3年前結婚住到台中夫家，如今，家中5個女兒待字閨中，女兒很孝心表示要陪伴喪偶的父親。

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張男認為，女大當婚，但大女兒出嫁後，過年均在夫家過，他很希望5個女兒找到知心人結婚，共組美滿家庭。但又擔心將來5個女兒如果全部嫁人，逢年過節自己會變成「佳節孤兒」，因而提出為女兒挑選對象的條件之一最好是「孤兒」。

中壢區美滿服務中心表示，婚姻有許多主客觀因素組合，張姓男子為解決「佳節孤兒」問題，其實自己可以考慮再找「第二春」，就可以不擔心女兒是否陪伴過年，否則，也可以和6個女兒協調，每年一個女兒回家陪爸爸過年，6年一輪，應該不會有負擔。

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