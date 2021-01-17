吉林出現「1傳102」超級傳播者　官方備6881床位集中收治患者

▲河北與吉林是此波疫情的重災區（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸新冠疫情持續擴散，除了河北省之外，吉林省近日也出現「1傳102」的超級傳播者，疫情管控引發關注。吉林省衛生健康委副主任高占東今（17日）指出，目前當地設有101個發熱門診，定點醫院66家，後備定點醫院27家，可開展新冠肺炎救治的床位數6881張，為集中收治患者做好準備。

吉林省日前爆出一位「1傳81人」的超級傳播者，最新調查指出，擔任傳銷培訓師的超級傳播者感染鍊持續擴散，目前已增加到「1傳102」。這名培訓師來自黑龍江，5日從黑龍江搭乘火車抵達哈爾濱西站，距離他座位不遠的一對中年夫妻在11日被發現為無症狀感染者。

▲河北緊急興建方艙醫院收治患者。（圖／翻攝新華社）

由於這名培訓師8日至11日之間，四天都在不同地方進行傳銷課程，經過大規模普篩後，確診人數如滾雪球般飆升。由於參加傳銷課程的以老年人居多，因此，吉林這波大規模疫情的確診病患多為60歲以上的長者。

當地疾控部門下午召開發佈會，吉林省衛生健康委副主任高占東表示，目前當地設有101個發熱門診，定點醫院66家，後備定點醫院27家，可開展新冠肺炎救治的床位數6881張，其中重症監護床位709張。

他強調，出現疫情後可在48小時內整體騰空定點醫院，同時派駐高水平的醫療專業技術團隊，統籌調度吉林省醫療救治資源，為集中收治患者做好準備。