北部某醫院感染擴大！門診擬採「遠距醫療」　做法最快下午公布

文／中央社

北部某醫院爆發院內感染，中央流行疫情指揮中心昨晚又宣布新增案例，地方衛生局今天證實，醫院的確考慮門診是否採遠距醫療方式看診，但最終仍由中央決定，實際做法最快下午公布。

▲北部某醫院感染擴大，院方擬門診採遠距醫療。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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北部某醫院爆發院內感染，擴大採檢結果昨天晚間出爐，指揮中心指揮官陳時中緊急召開記者會，宣布新增一例本土個案，為染疫醫師（案838）接觸者，也是同醫院的女性護理師（案852）。

雖然今天門診休診，但昨天緊急召回民眾的採檢作業仍在持續當中，地方消防局表示，勤務中心昨天深夜一度接獲通知，不接受救護車送病患到急診，但狀況已經解除。

消防局表示，這家醫院目前仍不收重症患者（如到院前心肺功能停止），只接受一般輕症急診病患，不過消防局也強調，使用救護車的民眾可以自行選擇要前往哪家醫院進行救治。

雖然明天提供門診服務，但在昨天新的疫情狀況後，醫院有逾30名護理人員列為居家隔離對象，這段期間曾進出病房的22名醫師則在醫院隔離7天。考量疫情有擴大疑慮，院方目前正在研擬是否採取遠距醫療，但院方強調，現在是「封室不封院」，民眾不用過於恐慌。

地方衛生局也證實這項說法表示，目前醫院的確在研擬遠距醫療事宜，不過其他方式也會一併列入考慮，最終會由中央做決定，最快在下午就會確定下一步的做法。