高大成還原經過曝衝突關鍵：被對方推一把！不認識打人的黃衣女

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

知名法醫高大成15日晚間至台中市一間熱炒店與友人餐敘，竟爆發肢體衝突！面對爆料者指控暴力扯髮、巴頭一事，高大成也親口還原事發經過，坦言「菸味」確實是導火線，但他們一聽隔壁桌不喜歡，當下就有立即熄菸，怎料對方仍不停碎念，甚至在他要起身前往廁所時，以擋路為由推了他一把，害他差點跌倒，友人看到後才因此動怒。高大成強調，他當時有勸友人不要理會，沒想到上廁所回來就見一群人聚集在一塊，最後更強調自己沒有參與衝突、沒有動手，僅是站在一旁，情況絕非外界所述的那麼誇張。

▲法醫高大成還原事發經過。（圖／民眾提供、記者李忠憲翻攝）

▲高大成強調自己與衝突無關，且他並沒有動手。（圖／記者李忠憲翻攝）

《ETtoday新聞雲》接獲讀者爆料，15日晚間至台中市一間熱炒店用餐時，見高大成一行約10人進餐廳包廂用餐，過沒多久就與包廂內另一桌客人起衝突，雙方步出包廂發生拉扯，一名身穿藍衣的男子遭高大成一方的人馬架出店外，過程中一名年約40歲身穿黃衣的女子猛敲該名男子頭部，還扯頭髮，而高大成就站在一旁。

對此，高大成今（17）日也出面還原事發經過，指出15日晚間是醫師會周五的定期聚餐，他們已經有好一段時間固定在這家熱炒店，故老闆都會幫他們留位子，且據他所知，對方當初訂位2桌時，老闆就有告知他們只能吃到9點半、10點，因為後面有醫師聚餐，並且麻煩他們吃到10點後改成坐一桌。

高大成坦言，用餐期間他們確實有人有抽菸，但顧及旁桌客人，一聽到對方反應菸味後，第一時間就有將菸熄滅，不料，對方仍介意空間內還有未散去的菸味，持續碎念，接著，當他要去上廁所時，旁桌剛好也有人要出去，此時，對方就以擋路為由要他閃邊，同時還出手推了他一把，害他整個人晃了一下、差點跌倒，雖然他不以為意，但他的好友看到後因此不開心，導致衝突發生。

高大成說，他上廁所回來時就看到一堆人聚集在一塊，但不清楚中間有什麼事發生，無奈表示自己出社會工作36年，從沒跟人起過衝突，「我現在也70歲了是能怎樣，要動什麼手…莫名其妙，別人的衝突推到我身上」，強調自己全程都站在旁邊，且衝突應該只有大小聲，沒有人因此受傷；至於遭控行徑暴力的黃衣女，高大成表示她是一位董事長的助理，第一次來參加聚會，他也不認識女方。

▲高大成指出，黃衣女子是一位董事長的助理。（圖／民眾提供）