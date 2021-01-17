影／餐會爆濺血衝突！友人扯髮狂飆三字經　高大成回應了

突發中心／台北報導

知名法醫高大成15日晚間至台中市一間熱炒店與友人餐敘，竟爆發肢體衝突！高大成與多名友人進入餐廳包廂後，因吸菸問題與隔壁桌客人發生糾紛，一名男子遭高大成一方的人馬一路拖出餐廳外，途中一名女子不斷猛巴男子頭、抓頭髮，還有多名高的友人連嗆三字經。針對此事件，高大成稍早向《ETtoday新聞雲》回應，表示當天僅是跟朋友出去吃飯，友人行為與他無關，他年紀也不小了，沒有心力與人發生糾紛，希望一切可以到此為止。

▲法醫高大成參加餐會，但卻因菸味問題而與鄰桌爆發衝突，下同。（圖／民眾提供）

《ETtoday新聞雲》接獲讀者爆料，15日晚間至台中市一間熱炒店用餐時，見高大成一行約10人進餐廳包廂用餐，過沒多久就與包廂內另一桌客人起衝突，雙方步出包廂發生拉扯，一名身穿藍衣的男子遭高大成一方的人馬架出店外，過程中一名年約40歲身穿黃衣的女子猛敲該名男子頭部，還扯頭髮，而高大成就站在一旁。

爆料者指出，餐廳包廂僅能容納2桌客人，且處半密室空間，高大成一行人進入包廂後沒多久，他於包廂外聽見疑似另一桌客人大喊「這裡有人抽菸太臭了，我們趕快離開」，未料此舉引發高大成一方不滿，多人圍起一名男子，將他架出餐廳。

根據畫面顯示，遭包圍的藍衣短髮男性客人，臉色潮紅疑有飲酒，他遭約5名高大成一方人馬圍住，被架出餐廳途中，一名身穿黃色背心的女子朝男子左側臉猛力揮打，並且拉扯他的頭髮，還有一名穿黑色外套、牛仔褲的男子對他狂飆「幹ＸＸ機Ｘ」，雖有人進行勸架，但衝突仍持續進行。

至餐廳外，藍衣男被多人團團圍住，高大成也在一旁。藍衣男被拖至角落後，一名體型壯碩的男子疑用手臂架住他的脖子，藍衣男身旁的白衣女子不斷道歉、哀求男子住手，但男子並不領情。據悉，雙方衝突過程約數十分鐘，除藍衣男遭暴力對待，尚有另一名與其同桌的男子遭罰站、甩巴掌，臉上因此掛彩。

有民眾見雙方爆發肢體衝突，嚇得趕緊通報轄區警方，台中警方獲報出動3輛警車，約8、9名警力，惟爆料者指出，此事雙方當事人應已觸犯社會秩序維護法，但事後警方卻疑未將雙方帶回偵訊，究竟詳情為何，還有待進一步釐清調查。

針對此事件，高大成稍早向《ETtoday新聞雲》回應，表示當天僅是跟朋友出去吃飯，友人行為與他無關，他年紀也不小了，沒有心力與人發生糾紛，希望一切可以到此為止。

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