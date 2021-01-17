東港漁船勇救巴籍貨輪22人　竟遭催20萬檢疫費、超載…船長氣炸！

記者陳崑福／屏東報導

巴拿馬籍一艘貨輪日前在菲律賓海域起火，失去動力有沈沒之虞，剛好駛到附近要作業的屏東縣東港籍「閩發漁」號接漁業署通知後趕往救人，回程，先後接獲漁業署「漁船超載」、「需要20萬元檢疫旅館費用」通知，讓船長陳汶宏相當生氣，雖事後漁業署回應，可能傳達誤會引發，而於漁船防疫費用也將由漁業署負擔，不過縣籍立委周春米將在漁船檢疫14天期滿，邀請漁業署等人員進行了解。

▲「閩發漁」號（編號1765）目前在港口進行檢疫 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼閩發漁號漁船海上救人。（翻拍）

巴拿馬籍貨船「永豐」輪，13日航行至菲律賓海域以東400海浬海域時，因機艙爆炸起火失去動力，船體有進水沉沒風險。行政院國家搜救指揮中心獲國際通報後，透過漁業署聯繫，轉告輪船鄰近的「閩發漁」先行救援。

「閩發漁」船長陳汶宏得知後，雖當下風力8級、浪高3米，海象惡劣，仍趕往救人，並丟下漁船保麗龍浮球將船上22名船員全部救上船。

由於「閩發漁」號漁船是79噸漁船，按規定只能容納15人，救上「巴籍」貨輪後的船員後，船員人數超過規定，期間，漁業署卻告知漁船有超載之虞，讓船長陳汶宏氣得跳腳「難到要把救上來的人丟下海嗎？」，事後，還催討返港所需的20萬元檢疫旅館費用，令他相當氣憤。

對此，漁業署回應，此事可能是傳達時造成誤會；另該漁船與外籍船員有接觸，因此，仍需依照中央防疫規定辦理，也告知漁船這部分費用將由漁業署負擔。

而居中協助的屏東縣議員方文正上午表示，「閩發漁」載著船員及餌料準備作業，就接獲救人通知，人命關天，就急著趕往救人，不料，卻一連接到漁業署如此對待，漁船損失慘重不說，更令人情何以堪，立委周春米會在漁船檢疫結束，邀集相關單位了解，給漁民一個公道。

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