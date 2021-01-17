　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸「全民新冠檢測」抓到殺人犯！埋屍同學「潛逃21年」敗給疫情

▲▼陸「全民新冠檢測」抓到殺人犯！埋屍同學「潛逃21年」敗給疫情。（圖／翻攝法治日報）

▲殺人犯被穿著防護服的警員帶走。（圖／翻攝法治日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧瀋陽先前爆發新冠肺炎本地感染，當地政府展開「全民核酸檢測」，但卻有一名男子不願意提供個人資料，且行跡相當可疑，警方調查之後發現，對方竟然是潛逃了21年的殺人犯。

根據《遼瀋晚報》報導，瀋陽皇姑公安分局遼河派出所13日組織了轄區「盛京義勇」平安志願者，家家戶戶對尚未參加第三輪核酸檢測的居民進行排查。

過程中，有一名住戶一直不願開門，隔了很久好不容易開門後，對方卻拿不出身分證，說已經弄丟了，且又拒絕提供個人資料，非常可疑。見對方形跡可疑，志願者便告訴對方可以先找看看，他們之後再上門，隨即向警方通報此事。

警方獲報後展開調查，發現男子姓王現年37歲，是一名潛逃21年的通緝犯，曾將自己的同學殺害後埋屍。

得知男子的身份後，警方立即上門，王男同樣不願拿出身分證，表示已經弄丟了，直到警方詢問「人是你殺的嗎？」之時，王男才突然愣住，低下了頭，坦承自己殺人潛逃，並拿出了身分證。

警方透露，王男21年前在吉林將自己的同學殺害埋屍，之後展開逃亡生活，近幾年逃到瀋陽，已經生活多年，，一直迴避使用身分證，就是怕暴露身份，本以為自己殺人的事情不會再被提起，沒想到遇到全民核酸檢測，還連續進行了3輪。

ET快訊
砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！　管委會淡定回應他更
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳銷男 「1傳98」　 吉林超級傳播鏈再增17人

河北南宫市「最嚴封城」　所有居民居家隔離、工作者不許返家

北京疫苗接種破170萬人　外賣小哥「全副武裝」排排站打第一針

吉林「1傳81─>98」超級傳播　外界憂病毒變異？

陸「全民新冠檢測」抓到殺人犯！埋屍同學「潛逃21年」敗給疫情

電動車標榜快速充電「續航1000公里」　專家打臉：一定是騙子

肉肉臉變大石頭！嬰兒用抑菌霜慘變「大頭娃娃」　產品確認含激素

25歲男「心情不好」下秒拆五星旗狂踩！　遭判有期徒刑10個月

手機被搶走！14歲少年「殘忍殺害」阿公　目擊者嚇壞：當場斷氣了

遭丈夫持斧猛砍！人妻電梯口被「剁成肉醬」慘死　公婆出面喊冤

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

傳銷男 「1傳98」　 吉林超級傳播鏈再增17人

河北南宫市「最嚴封城」　所有居民居家隔離、工作者不許返家

北京疫苗接種破170萬人　外賣小哥「全副武裝」排排站打第一針

吉林「1傳81─>98」超級傳播　外界憂病毒變異？

陸「全民新冠檢測」抓到殺人犯！埋屍同學「潛逃21年」敗給疫情

電動車標榜快速充電「續航1000公里」　專家打臉：一定是騙子

肉肉臉變大石頭！嬰兒用抑菌霜慘變「大頭娃娃」　產品確認含激素

25歲男「心情不好」下秒拆五星旗狂踩！　遭判有期徒刑10個月

手機被搶走！14歲少年「殘忍殺害」阿公　目擊者嚇壞：當場斷氣了

遭丈夫持斧猛砍！人妻電梯口被「剁成肉醬」慘死　公婆出面喊冤

傳銷男 「1傳98」　 吉林超級傳播鏈再增17人

渣打銀行傳下月裁員「鎖定資淺員工」　台灣新總座本月剛上任

NCC前瞻編155億補助5G建設　賴士葆：誓死反對「退傭」給電信商

「滿臉血」躺路邊喘息...牠下秒抬頭問號　網細看笑噴：還我眼淚

黑貓乖躺椅「搖搖入睡」比嬰兒好哄！　網融化：好大隻的寶寶

領航猿里德、傑克出戰　夢想家推出杰倫搭配塔克求第2勝

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

WhatsApp要求用戶提供資訊給臉書　用戶不滿紛跳槽

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

大陸熱門新聞

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢全結了

藏族陽光男孩抽煙！　「不煙不酒」人設崩塌150萬粉哭了

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

花百萬娶老婆！洞房見大腿刺青綠爆

遭丈夫持斧猛砍！人妻電梯口被剁成肉醬

心情不好狂踩五星旗！他被判10個月

包皮過長動切除手術！他術後剩4公分

陸立法管制稀土　強調「維護國家利益」

虧80億後　王思聰與父王健林組公司

電動車標榜快速充電「續航1000公里」 專家打臉：一定是騙子

嬰兒變大頭娃娃！抑菌霜確認含激素

史上唯一女狀元…成名後慘淪行屍走肉

美再制裁6陸港官員　港府怒：支持中央反制

更多熱門

相關新聞

桃園某醫院擴大　林靜儀：定義為院內群聚

桃園某醫院擴大　林靜儀：定義為院內群聚

桃園某醫院爆發群聚感染！醫師照顧新冠患者後染疫，護理師女友也跟著確診，指揮中心緊急採檢，16日結果出爐，同院的護理師同事也確診，是國內第852起病例。對此，有醫師出面以312字呼籲，希望民眾不要太過苛責，「請大家給防疫責任醫院醫療人員最大的溫暖與支持，#前線士氣不能受挫！」

學測地科、生物考時事「太平山降雪、新冠」

學測地科、生物考時事「太平山降雪、新冠」

日醫院爆新冠群聚感染　310確診31死

日醫院爆新冠群聚感染　310確診31死

入境先關28天！北京防疫措施再升級

入境先關28天！北京防疫措施再升級

塞爾提克湊不滿8人　連兩戰取消

塞爾提克湊不滿8人　連兩戰取消

關鍵字：

檢測.殺人犯新冠全民檢測

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面