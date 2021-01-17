陸「全民新冠檢測」抓到殺人犯！埋屍同學「潛逃21年」敗給疫情

▲殺人犯被穿著防護服的警員帶走。（圖／翻攝法治日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧瀋陽先前爆發新冠肺炎本地感染，當地政府展開「全民核酸檢測」，但卻有一名男子不願意提供個人資料，且行跡相當可疑，警方調查之後發現，對方竟然是潛逃了21年的殺人犯。

根據《遼瀋晚報》報導，瀋陽皇姑公安分局遼河派出所13日組織了轄區「盛京義勇」平安志願者，家家戶戶對尚未參加第三輪核酸檢測的居民進行排查。

過程中，有一名住戶一直不願開門，隔了很久好不容易開門後，對方卻拿不出身分證，說已經弄丟了，且又拒絕提供個人資料，非常可疑。見對方形跡可疑，志願者便告訴對方可以先找看看，他們之後再上門，隨即向警方通報此事。

警方獲報後展開調查，發現男子姓王現年37歲，是一名潛逃21年的通緝犯，曾將自己的同學殺害後埋屍。

得知男子的身份後，警方立即上門，王男同樣不願拿出身分證，表示已經弄丟了，直到警方詢問「人是你殺的嗎？」之時，王男才突然愣住，低下了頭，坦承自己殺人潛逃，並拿出了身分證。

警方透露，王男21年前在吉林將自己的同學殺害埋屍，之後展開逃亡生活，近幾年逃到瀋陽，已經生活多年，，一直迴避使用身分證，就是怕暴露身份，本以為自己殺人的事情不會再被提起，沒想到遇到全民核酸檢測，還連續進行了3輪。