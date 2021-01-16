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學測地科、生物考時事「太平山降雪、新冠」　必考重點看這裡

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測將在22、23日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學測即將登場，地科補教老師表示，該科考題偏向基本觀念的運用與變化，不會有太多背誦的部分，出題方向係以天文、地質、大氣、海洋與氣候變遷為主。至於生物補教師認為，考生應加強圖表分析題、實驗題型以及閱讀測驗相關的題型練習。

九頂自然團隊地科老師高清提到，由於地科題目多與生活息息相關，因此每個天氣現象、地質活動、天體觀測等，任何抬頭低頭甚至電視播放的訊息都會出現在考題中。

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高清建議，要輕取地科分數，就必須要對生活相關的大小事都有深入的了解，例如，氣候變遷、颱風的成因、太平山跨年降雪、來自北極冷空氣席捲美國等各事件的注意與分析。另外，由於近幾年的考題難度逐年增加，高清也建議，考前要多做歷屆試題，習慣學測的出題模式與題型，如此一來便較為容易取得高分。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲生物老師認為，考生應加強圖表分析題、實驗題型以及閱讀測驗相關的題型練習。（圖／記者林敬旻攝）

九頂自然團隊生物老師徐暘說明，根據歷年學測生物科歷屆試題，生物科在各個章節的出題量都相當平均。其中一定要熟知的概念包含，細胞基本構造的構造功能、物質進出、酵素介紹；能量轉換的發酵作用、偶聯反應；植物生理的植物生殖、光週期、向性；動物生理的神經內分泌、消化循環、排泄、免疫等機制；遺傳重點的族譜題、性聯遺傳、基因工程；演化分類的病毒細菌介紹、演化機制；生態的族群曲線、物質循環等都是需要熟讀的章節。

針對生活時事部分，徐暘表示，2020最大的議題就是新冠肺炎，而與之有關的對應章節包含演化章節中病毒的介紹、遺傳章節中的遺傳機制以及動物生理中的免疫機制及疫苗製作都是有可能會帶入的考點。而其衍生的還有動物生理中，被感染時的病徵如何影響到生物體也是可以稍加留意的方向。

徐暘也提到，本次為舊課綱最後一屆考試，考題中會加入不少新課綱的試驗考題，因此同學應該加強圖表分析題、實驗題型以及閱讀測驗相關的題型練習。除了著重在基礎概念的運用，熟悉基礎概念外，跨領域也是新課綱希望融入的重點，考生須加強留意跨章節的重點以及跨領域的知識，方能將生物科融會貫通。
 

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學測地科生物時事太平山降雪新冠考生

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