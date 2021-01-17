罷王成功！范世平提8點：民進黨要戒慎恐懼　2022國民黨絕對優勢





▲王浩宇遭高票罷免。（圖／ETtoday資料照片）

記者張靖榕／綜合報導

桃園市議員王浩宇罷免案16日投開票，最終以高票8萬4582同意票過關。台師大政研所教授范世平對此在臉書做出8點分析，認為2022縣市長選舉國民黨仍有絕對優勢，民進黨應以此為戒，但國民黨若以為罷王成功是大勝，「也是錯估情勢」。

與桃園市長鄭文燦交情匪淺的無黨籍市議員王浩宇，16日被以8萬4582票同意、7128票不同意的結果成功罷免，成為全台首例遭到正式罷免的市議員，與全台首位被罷免的市長韓國瑜各自創下紀錄。

范世平在臉書分析此次罷免案的意義與影響，指出中壢本來就是眷村與韓粉集中的地方，這是前高雄市長韓國瑜被罷免後的「反罷免」。而國民黨主席江啓臣雖讓國民黨在總統立委選舉、韓國瑜被罷以及高雄市長補選「三連敗」，但這次終於止跌，士氣大振，「他繼任黨主席沒問題，朱立倫出局。」

范世平指出罷免代表國民黨激進路線被肯定，預料會持續下去，也會積極推動反美豬公投，「國民黨會認為這次罷免成功是反美路線的正確，因此強硬派抬頭。」此外，韓國瑜選桃園市長的可能性也會大增。

▲范世平在臉書列出8點，分析罷王事件的意義與影響。（圖／翻攝自范世平臉書）

至於和王浩宇頗有交情的鄭文燦，雖任桃園市長卻保不了王，「顯示桃園市政優異卻無法外溢，這對民進黨2022年的桃園市長選舉是一大警訊」，也讓鄭在政治布局上的下一步增加風險。范世平接著指出民進黨中央執政成績不俗，同樣不能保王，是對地方的影響有限，「顯示2022年的縣市長選舉國民黨仍有絕對優勢。」

范世平表示「民進黨應以此次罷免為戒，不可過於樂觀，要戒慎恐懼」，但話說回來「國民黨是短多長空」，如果以為罷王成功是大勝，那是錯估情勢，「因為民進黨完全沒出手。」

最後范世平指出韓國瑜若選桃園市是民進黨樂見的，因為桃園市民不會想「回收」高雄市民罷免的人，而國民黨的激進與反美親中路線也不利2024年總統大選。