屏東男酒駕「仆街」連打2警稱斷片　「嘴巴還能做這事」無法卸責

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣楊姓男子，喝高梁酒後不勝酒力，騎乘機車自摔在雞舍前，飼主發現報警，兩名員警趕往處理，他先後攻打員警，遭警移送法辦，辯稱醉得不省人事，而不記得毆打警員情事，法官以員警處理時，他還出言不遜，意識顯然清楚，絕非泥醉、不省人事狀態，依公共危險罪、妨害公務罪合併判處5個月有期徒刑，易科罰金以1000元折算1日，等於要罰15萬元。

判決書說，楊姓男子因不能安全駕駛案，於2015年被屏東地院判決判處有期徒刑2月確定；仍不知悔改，於2020年5月29日晚上，在屏東縣新園鄉店口路友人住處飲用高粱酒後，騎乘機車返家，於深夜途經李姓男子雞舍時，不勝酒力自摔倒地。

飼主發現報警，簡姓、李生兩名警員到場後發現他身上散發酒味，欲聯繫其親友到場接送並將其解送至警局製作筆錄，詎楊男抗拒不從與警員發生爭執，在簡姓警員喝令其坐下時，突然揮手搧打簡員臉部，造成簡員臉部挫傷，隨即遭上銬逮捕。

李姓警員準備將其解送至警局之際，他又以雙手毆擊李員，造成李員上唇撕裂傷（兩人傷害部分均未提出告訴），嗣經兩警合力逮捕，於翌日凌晨施以酒測，酒測值達0.89毫克，依法送辦。

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