罷免王浩宇成功　國民黨籲民進黨：別低估民意的反撲

記者徐政璿／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今（16日）正式舉行，晚間18時同意票數8.5萬票，已突破門檻8萬1940張同意罷免票，罷免成功，王浩宇成了六都首位遭罷免的市議員。根據中選會說明，被罷免人從公告日起解除職務，依照《地方制度法》規定，由於同一選舉區缺額未達1/2以上，因此缺額將不再補選或遞補。

對於王浩宇遭到罷免，國民黨發出聲明表示，桃園市中壢區民眾展現出堅強的公民意志，踴躍投票跨過了極高的罷免門檻，汰除心中認為不適任的民代，是台灣民主素養的優質展現。

國民黨指出，罷免王浩宇的難度相當高，王浩宇以1萬6000多票當選，但罷免門檻卻是8萬多票，是當選票數5倍以上；這次中壢鄉親自主踴躍投票，突破超高罷免門檻，再次向各界展現了台灣的優質民主，對於明顯不適任的民意代表，人民不會再寬容下去。

國民黨強調，面對未來其他地區的罷免案，這次的民意展現將是強烈的鼓舞，國民黨也將研議未來的參與方式，將適時協助公民團體讓人民表達意見。

國民黨指出，王浩宇以綠黨身份當選卻改投民進黨，爭議言行罄竹難書，引發強烈的負面評價，這次的罷免案通過，是給所有恣意妄為的政治人物最嚴厲的警惕，同時民意也警告執政黨，若持續招降納叛、濫竽充數，低估民意的反撲，選民必將給予當頭棒喝。

▼民進黨市議員王浩宇。（資料照／記者陳家豪攝）





其他人也看了這些...

► 「罷免門檻」是當選的5倍 國民黨估拉下王浩宇有3道難關

► 罷王倒數拉鋸戰！藍營「2關鍵影響成敗」 綠營：門檻高不易達成



相關新聞...



► 陳學聖臉書疑公然拉票恐觸法 依法最高可罰500萬

► 罷免案週六投票...王浩宇傳私下求救 鄭照新：公民憤怒非一朝一夕

►振興一下我們的美麗

其他人也看了這些...

► 罷王確定過關！王浩宇成「六都首位」遭罷免市議員

► 王浩宇被罷免成功 網友灌爆臉書狂賀：恭喜回歸中壢市民

► 中壢人站出來！「3關鍵」成功罷免王浩宇 昔第一高票跌落神壇



►振興一下我們的美麗