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6千人入境機場大亂　指揮中心致歉籲「搭機前48小時」先確認航班

▲▼指揮中心醫療資訊組副組長龐一鳴。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心資訊組副組長龐一鳴 、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

「一人一戶」加強版集中檢疫15日上路，卻爆出旅客定了集中檢疫所卻沒房住亂象。指揮中心醫療資訊組副組長龐一鳴先為機場問題致歉，另建議訂房者在搭機前24~48小時再次確認出發機場，並到「自費入住集中檢疫所訂房專區」登錄航班與入境機場資料，系統才能做妥善安排。

春節返台潮湧現，昨日就有6000人入境，各地防疫旅宿大爆滿，指揮中心釋出1500間集中檢疫所應急，13日已全數訂滿，但昨日卻12人入境後等無房。指揮中心發言人莊人祥表示，這是因為疫情延燒造成各國航班變動頻繁，出現「額外入境者」，經核對預定住所資料後，均已緊急分派入住集中檢疫所。

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醫福會表示，1月15日共接獲39件由1922轉介之民眾諮詢，其中屬於系統問題的僅1件，為民眾使用手機訂房，因登記期間頁面多次重整至訂房識別碼跳掉。諮詢電話約13件為民眾因改訂檢疫旅館、個人行程取消等因素，通知取消集中檢疫所訂房。其餘案件多為民眾因個人因素修改入境時間，申請提前或延後入住集中檢疫所。

由於航班艙單會在起飛後1至2小時才送達，對於從廈門、香港等鄰近地區入境者，可能指揮中心剛收到名單，乘客就入境，若有提前入境的旅客，住宿可能會來不及安排。

龐一鳴再次呼籲，訂購集中檢疫所的旅客，應於起飛前48小時再次確認航班資訊，並到「自費入住集中檢疫所訂房專區」登錄，同時確認訂房代碼。也請有相關調整需求的民眾及早撥打1922，提供「訂房姓名、原訂入境日期、更動後之日期、護照號碼、訂房識別碼、入境機場以及入境航班資訊」等資料，以供相關人員協助調整。

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